"Fugueuse", des mineures prostituées en danger

Adaptée avec soin d’un "téléroman" québécois, la série "Fugueuse" attaque frontalement cette problématique hautement sensible. Une série à voir sur La Une (épisodes 3 et 4), ce dimanche à 20h50, sur Auvio, et sur TF1, jeudi à 21h05.

Après Plan B, TF1 adapte une autre série venue du Québec : Fugueuse , dont le format original avait été acheté et diffusé en 2018 sur TF1 Séries Films. Ce "téléroman" créé par Michelle Allen, qui traite d'une thématique lourde, la prostitution chez les jeunes filles, avait fait débat jusque dans les foyers québécois lors de la diffusion de ses deux saisons de dix épisodes chacune sur le réseau TVA, entre janvier 2018 et mars 2020. La jeune comédienne qui incarnait son héroïne, Ludivine Reding s'était même engagée par la suite dans la lutte contre l'exploitation sexuelle.

Le sujet est si sensible que pour encadrer la diffusion de son adaptation française, signée Manon Dillys et Jérôme Cornuau (et diffusée sur La Une en amont), TF1 a décidé de l'intégrer dans le cadre d'une soirée spéciale en deux parties, présentée par Harry Roselmack. Les deux premiers épisodes de 52 minutes (sur 6) ont été suivis jeudi 23 septembre par un documentaire de Pauline Liétar, Prostitution : ados en danger, fruit d'une enquête de plusieurs mois à la rencontre d'adolescentes prostituées, de proxénètes, d'enquêteurs de la police et de la gendarmerie, etc. On retiendra ces chiffres édifiants : entre 7 000 et 10 000 mineurs (principalement des filles) vendraient leur corps en France sur des sites de petites annonces. Et le plus surprenant est que si certaines d'entre elles sont enlevées, séquestrées et forcées de se prostituer, beaucoup sont volontaires.

Un problème sociétal

"Ce n'est pas un épiphénomène en France, avec les réseaux sociaux, cela devient plus facile. Maintenant, les proxénètes fabriquent des start up à la City et des sites qui rapportent des centaines de millions d'euros, tout en niant l'âge des personnes qui s'inscrivent et utilisent ces sites pour se prostituer. Nous sommes face à un vrai problème sociétal qui prend de plus en plus d'ampleur" , commente Michaël Youn, qui incarne le père de Léa (Romane Jolly), une jeune fille de 16 ans victime de son petit ami Nico, un rappeur qui l'entraîne à la dérive. "Ma fille est plus jeune que Léa et j'ai un adolescent qui a eu quelques problèmes récemment. C'est tellement de la science-fiction d'imaginer que cela puisse arriver dans cette famille sans histoires, même s'il y a des dysfonctionnements. Pour jouer le rôle d'un père qui est confronté à cela, je n'avais pas besoin de me documenter, j'avais plus besoin d'aller chercher ma propre réaction, mon ressenti, j'avais plutôt envie de tirer le personnage vers moi", confie le comédien.

Se basant sur le scénario de Marion Dillys, Jérôme Cornuau a retravaillé le texte avec elle, puis effectué un gros travail de préparation avec les comédiens. Le personnage de Michaël Youn, par exemple, taiseux dans la version d'origine, a été étoffé. "Je n'ai pas vu la version québécoise, Jérôme Cornuau avait envie de raconter l'histoire à sa façon, et moi, j'avais envie de pouvoir créer sans cette référence. J'incarne un père qui ne veut pas voir que sa fille est en train de devenir une femme, qui veut conserver son bébé. Il veut nier sa sexualité, sa libido. Il est très maladroit, et il est un peu dur par moments, colérique. Je n'ai pas l'impression pourtant qu'il soit sévère, et vous avez vu où elle va, il ne l'est sans doute pas assez…". Romane Jolly (voir ci-contre) a, elle aussi, apporté sa patte au personnage de Léa. "Jérôme et moi nous sommes rencontrés plusieurs fois en amont du tournage et nous avons essayé de trouver un fil conducteur, d'être en phase lui et moi sur ce que nous voulions apporter au personnage", raconte la jeune comédienne.

Liberté d’improvisation

"J'aime bien qu'il y ait une appropriation des personnages, de la façon de parler, notamment pour les jeunes. Je n'ai pas le même âge et j'aurais été un peu ridicule de vouloir faire du jeunisme. Il y a des scènes où on est en roue libre, en improvisation. Il s'agit de partir d'une écriture, d'une scène cadrée et de laisser ensuite les comédiens le plus libres possible. TF1 m'a laissé très libre, et il y a encore deux ans, cela n'aurait pas été possible. L'arrivée des plateformes permet une ouverture plus grande des chaînes linéaires et historiques. Et je trouve très bien de leur part d'avoir été aussi audacieux parce que cela reste osé, on voit sans arrêt des gens fumer des pétards, prendre des amphétamines… Il n'y a aucune censure", salue Jérôme Cornuau.

Le réalisateur espère que cette série servira de "signal d'alarme", "d'avertissement", selon ses mots. "Nous voulions essayer de nous adresser à deux cibles particulières, les parents et les jeunes. C'est pour cela que la série a une double couleur. TF1 est quand même une lucarne magnifique, qui permet de s'adresser au plus grand nombre. Même s'il s'agit ici d'une manipulation, il existe aussi des cas de prostitution volontaires, mais qui sont finalement un peu aussi sous influence" , avance-t-il. Michaël Youn de nuancer : "Ce n'est, hélas, pas une série qui va pouvoir changer la donne. Il y a tellement de problèmes liés à l'anonymat sur les réseaux sociaux. Il faut aller vers la fin de cet anonymat, et cela changera déjà pas mal de choses. On est tout de même assez surpris que le sujet puisse être traité avec autant de liberté sur TF1, même si Jérôme le fait avec beaucoup de pudeur, d'élégance, sans voyeurisme. C'est quand même un sujet très épineux, TF1 n'a pas hésité et il n'y a pas eu d'ingérence. Il faut le souligner."

À noter que cet automne, le gouvernement français doit présenter un plan national de lutte contre la prostitution des mineurs.