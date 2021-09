"Fugueuse", un premier rôle puissant pour Romane Jolly

"À la lecture du scénario, j'ai tout de suite compris que le sujet était tellement important et tellement d'actualité que j'avais la responsabilité de défendre au mieux ce personnage. Le propos est trop sérieux", lâche Romane Jolly lors d'une rencontre au Festival de la fiction de La Rochelle. La comédienne interprète dans Fugueuse, série coproduite par la RTBF, son premier grand rôle, notamment face à ses aînées Sylvie Testud, qui incarne sa mère, et Fanny Cottençon, sa grand-mère.

Elle affiche un bel aplomb dans le rôle délicat de Léa, cette jolie jeune fille de 16 ans, issue d’une famille unie, douée pour ses études et pour la danse, qui se retrouve embarquée, par amour, dans un engrenage infernal.

Le personnage de Léa (Fanny dans la version québécoise) a d'emblée convaincu Romane Jolly. "Cela me paraît crédible, quand on a 16 ans, cet âge où l'on se cherche, où l'on est très fragile, où l'on a envie de tout faire très vite, de brûler les étapes, de se brûler parfois un peu les ailes volontairement, et que les premières amours s'accompagnent de sentiments décuplés. La rencontre de Nico, c'est une rencontre, c'est ce premier amour. Léa découvre une sexualité, se découvre en tant que femme. Ce qui fait qu'elle peut complètement se faire aveugler, et se laisser entraîner sous son emprise, cela a du sens", plaide la comédienne, qui n'a pas eu froid aux yeux.

"Par rapport à des scènes intimes ou borderline, très vite, nous avons parlé de la question de la nudité. Et Jérôme Cornuau m'a rassurée à plein de niveaux. Techniquement, j'allais tourner ces scènes en équipe réduite, puis il m'a parlé de sa manière de filmer, de comment il allait aborder la chose. La nudité avait toute sa place, et on n'allait pas filmer du nu pour du nu, cela n'allait pas être vulgaire. En traitant de la prostitution, il faut forcément passer par ces scènes où Léa se déshabille et enlève pratiquement des parts d'elle-même, symboliquement en tout cas devant tous ces hommes", poursuit Romane Jolly, que l'on verra également, prochainement sur TF1, incarner la fille disparue de Muriel Robin dans la série Mon Ange, sacrée meilleure série de 52 minutes au Festival de La Rochelle.