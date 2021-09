Tabac, alcool, sucre, écrans… Comment se débarrasser des addictions ?

Les Pouvoirs extraordinaires du corps humain / Mardi, France 2, à 21h05. Pour ce numéro inédit des Pouvoirs extraordinaires du corps humain, Adriana Karembeu et Michel Cymes nous embarquent aux États-Unis, pays de l’addiction, puisque pas moins de 20 millions d’Américains sont accros à quelque chose.

Pour nous éclairer et, surtout, proposer des solutions pour tenter de s’en sortir (en passant aussi par la France), le mannequin et le médecin se sont entourés de plusieurs spécialistes : Cécile Denis, chercheuse en addictologie à l’Université de Pennsylvanie ; Rob Lustig, pédiatre endocrinologue, spécialiste de l’addiction au sucre ; mais aussi Emilio Goldenhersch, l’inventeur de MindCotine, une technique de réalité virtuelle pour se sevrer du tabac ; Tommy Sobel, à l’origine d’une technique pour être moins accro à son téléphone portable ; ou encore coach Joe, le coach sportif de Kanye West, Kim Kardashian et Omar Sy.

Les mêmes mécanismes

Qu’il s’agisse de l’addiction au sport (la bigorexie), au sucre, au tabac, à l’alcool, au cannabis, ou aux écrans, on rappelle ici que des mécanismes similaires sont à l’œuvre. Et que si tout le monde est capable de tomber dans une addiction, une multiplicité de facteurs interagit pour favoriser la dépendance. Qu’il s’agisse de facteurs neurobiologiques, de prédispositions génétiques, de traits de personnalité (anxiété, instabilité personnelle, recherche de sensations fortes), d’événements de vie, de l’environnement social, ou encore de facteurs liés aux produits consommés.

Dans chaque exemple abordé par Adriana Karembeu et Michel Cymes, de San Francisco à Los Angeles, les explications scientifiques (imagerie 3D à l’appui) sont assorties d’expériences grandeur nature. Sur le sucre, par exemple, ils partent à la chasse aux sucres cachés de l’alimentation industrielle, avec des chiffres très parlants (cinq chips équivalent à un morceau de sucre, une canette de soda entre neuf et onze morceaux, etc.).

Détourner l’attention

Sur le tabac, une infographie montre comment la nicotine arrive au cerveau en moins de dix secondes, les spécialistes expliquant ensuite l’efficacité des substituts nicotiniques, ou de la cigarette électronique. L’on apprend également que quelle que soit l’addiction, les phases de "craving" (le manque qui pousse à la compulsion) ne durent que 90 secondes, et qu’il suffit parfois de détourner l’attention du cerveau pour passer outre.

Tous accros…

Point de fatalité donc à l’addiction. Grâce entre autres à l’écriture limpide de Peggy Olmi, Madeleine Zbinden et Setti Dali, les reportages viennent suggérer aux accros que nous sommes tous, à des degrés divers, quelques techniques simples pour appréhender avec davantage de mesure toutes ces sources de dopamine, endorphine, et autres hormones du bien-être. Sans nous culpabiliser.