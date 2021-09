Après "Dune" au cinéma, un autre monument de la science-fiction est adapté en dix épisodes

Le changement effraie. Surtout les politiciens." Hari Seldon (Jarde Harris) est clairvoyant. Quoi de plus normal pour ce mathématicien, père de la psychohistoire, une science statistique qui permet de prédire l'avenir grâce à de complexes calculs. Nous sommes quelque douze millénaires dans le futur.

Depuis cinq siècles, l'Empire galactique impose sa Pax Galactica à 8 000 milliards d'âmes : "Respectez et savourez de la paix" est sa devise. Mais, à ses confins, des guerres font déjà rage et sur Trantor, la planète-capitale, le pouvoir (une triade d'empereurs clonés à partir du fondateur de cette dynastie génétique) règne d'une main de fer.

Trente mille ans d’âge obscur

Hari Seldon, surnommé Cassandre, a calculé que l’Empire va bientôt basculer dans le chaos, pour disparaître dans cinq siècles. S’ensuivront trente mille ans d’âge obscur. On ne peut éviter cette apocalypse, affirme-t-il, mais en réduire la régression à un seul millénaire si on compile le savoir dans une Encyclopédie galactique qui servira de Fondation à la reconstruction.

La triade n’entend pas l’oracle de cette oreille. Pas question, toutefois, de faire de Seldon un martyr en le condamnant à mort. Mieux vaut l’exiler. S’il a raison, l’Impérium cooptera son Encyclopédie. S’il a tort, on oubliera Seldon et ses émules à leur sort sur Terminus, planète de roc et de glace dépourvue de ressources.

Dans la foulée de la sortie récente dans les salles de l'adaptation de Dune , de Frank Herbert, Apple TV propose une série en dix épisodes d'une heure inspirée d'un autre monument de la science-fiction moderne, Fondation d'Isaac Asimov, paru en 1951. Les deux premiers épisodes ont été mis en ligne sur la plate-forme le 24 septembre.

D’emblée, le récit saute les générations : la première scène se déroule 35 ans après le début de la Fondation, sur la colonie de Terminus, créée par les émules de Seldon. On revient ensuite au moment où Seldon fait venir sur Trantor, planète-capitale de l’Empire, une nouvelle apprentie, prodige des mathématiques, Gaal Dornick (jouée par Lou Llobell ; l’adaptation change le genre et les origines du personnage).

Fanatisme et mépris de la science

Les amateurs de SF philosophique et politique apprécieront la mise au goût du jour d’une série qui prend d’inévitables libertés avec un roman écrit dès 1942, au plus sombre de la Seconde Guerre mondiale. Dans ce contexte apocalyptique, Asimov s’inspira de la chute de l’Empire romain.

Le showrunner de Foundation , David S. Goyer (scénariste de la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan), a souligné dans l'urgence le propos de la série et son lien avec l'air troublé du temps, évoquant la pandémie qui a emporté sa mère durant la production de la série.

Dans le premier épisode s’invitent fanatisme et terrorisme, mépris du politique pour la science et népotisme aveugle. Si loin et si proche… Pour incarner le pouvoir, les créateurs de la série ont eu une inspiration cohérente avec la notion d’une dynastie qui chercherait à se perpétuer sans fin : le même empereur, Cléon, est cloné de génération en génération. À chaque fois, trois âges cohabitent (l’enfant Frère de l’Aube, l’adulte Frère du Jour et le senior Frère du Soir).

Aussi ambitieuse que la saga littéraire d'Asimov ou le Dune de Denis Villeneuve, Foundation (en V.O.) en jette plein la vue dans le premier épisode avec une direction artistique époustouflante. La forme est flamboyante, mais le contenu est adulte et exigeant. Le spectre du récit couvre une multiplicité de mondes, des jeux de pouvoir et d'alliances et de multiples protagonistes (incarnés par une constellation de jeunes talents et d'acteurs confirmés).

Foundation cherche une ligne médiane entre le grand public, en quête de grand spectacle épique et d'action, et les adeptes d'une science-fiction réflexive constituée de paraboles politico-historiques. Concession au format sériel, le scénario se concentre sur une poignée de personnages, au risque, sur la durée, de perdre l'ampleur du roman d'Asimov.