Hakima Darhmouch quitte la RTBF

C'est encore un nouveau chapitre qui se termine pour Hakima Darhmouch. Trois ans et demi après avoir quitté la présentation du RTL Info pour devenir responsable de la thématique Culture & Musique de la RTBF, la journaliste fait encore une fois ses bagages. Dans un communiqué, envoyé ce mardi, le service public annonce qu'elle quittera le boulevard Reyers en novembre prochain afin de se lancer dans "la grande aventure entrepreunariale". Une décision personnelle qui est le fruit "de profondes réflexions sur les choix de vie" nées pendant la pandémie et les périodes de confinement. Contactée par nos soins, la RTBF précise que ce départ s'est déroulé "sans tensions ni difficultés".

"Je suis heureuse d'avoir fait partie d'une entreprise qui propose une vision stratégique face aux défis majeurs que nous vivons. J'y ai côtoyé des équipes passionnées, dédiées au public au sens large du terme et avec qui j'ai entretenu des collaborations riches et intenses. Chaque jour passé au sein du média public a été source de fierté, car la RTBF est au coeur des enjeux culturels et est porteur d'initiatives. A ce titre elle joue un rôle essentiel au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est un au revoir mûrement réfléchi mais non dénué d'émotion", déclare Hakima Darhmouch dans le communiqué.

De son côté, Jean-Paul Philippot, administrateur général de la RTBF, explique qu' "Hakima est arrivée à un moment de transformation de l'entreprise, elle a apporté un regard, une façon de faire qui a permis de construire la thématique Culture et Musique." Il continue: "Cette dernière année elle a été, avec ses équipes, une force vive du plan #restart qui s'est traduit dans un grand nombre d'actions concrètes en soutien à nos partenaires historiques, du secteur de l'audiovisuel et culturel."

Le 8 novembre prochain, après avoir clôturé ses dossiers, Hakima Darhmouch se lancera donc dans une nouvelle aventure. "Un appel à candidature pour le poste de responsable Thématique Culture et Musique sera lancé prochainement, en interne et en externe", ajoute la RTBF.

Elle va rejoindre l'agence akkanto

En fin de matinée, on apprenait que l'ex-présentatrice du JT de RTL-TVI allait rejoindre à partir du 15 novembre l'agence de consultance akkanto, qui accompagne de nombreuses entreprises dans la gestion de leur réputation et des relations avec leurs parties prenantes. Elle définira des stratégies de communication et accompagnera les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise dans les arcanes de la politique belge. "A côté de projets que je mènerai en solo, la collaboration avec akkanto constitue pour moi la meilleure manière d'accompagner des acteurs économiques dans les défis qu'ils rencontrent sur le plan de leur réputation, qu'il s'agisse de la développer, de la protéger ou de la mettre à profit", précise Hakima Darhmouch dans un communiqué.