Anne Boleyn : la chute d’une femme puissante

L'issue fatale de son mariage avec le roi Henri VIII (Mark Stanley) est largement connue. Le suspense pourrait donc sembler inexistant, et pourtant. Alors qu'elle porte le futur héritier du royaume d'Angleterre et rayonne de toute sa puissance d'épouse et d'amante, Anne Boleyn se voit rappeler que son aura pourrait être de courte durée. À défaut d'offrir à son époux l'héritier mâle...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous