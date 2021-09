Après 11 ans d'arrêt, cette célèbre série fait son grand retour pour une nouvelle saison

Cette série aura marqué le petit écran à tout jamais, non seulement par la musique de son générique, mais également par sa célèbre phrase d'introduction. "Dans le système pénal américain, le ministère public est représenté par deux groupes distincts, mais d'égale importance : la police, qui enquête sur les crimes, et le procureur, qui poursuit les criminels. Voici leur histoire." Les plus fins connaisseurs l'auront compris, New York Police Judiciaire va faire son grand retour pour une 21ème saison.

Onze ans après son annulation, NBC a en effet commandé une nouvelle saison.

La nouvelle mouture de la série devrait, tout comme l'originale, tourner autour de la police, qui arrête les criminels, et de la justice qui tente de les condamner.

Dick Wolf, le créateur de la série, sera de la partie pour raconter la suite de son bébé. "C'est un rêve devenu réalité", a-t-il commenté dans un communiqué. Même s'il n'a pas encore confirmé le retour des acteurs de l'époque, Dick Wolf compte en tout cas offrir une fin digne de son nom à la série.

Le succès de New York Police Judiciaire n'a jamais faibli en 20 ans. La série a d'ailleurs inspiré les spin-off New York, unité spéciale et New York, section criminelle. Après 11 ans d'attente, nul doute que les fans seront au rendez-vous.