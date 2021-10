Quelles séries regarder en octobre?

Têtes de mort, potirons, sorcières et araignées règnent dans les rayons des magasins. Nul doute, le mois d’octobre et sa fête d’Halloween nous ouvrent les bras. Du côté du streaming, les plateformes ont, elles aussi, misé sur les festivités du 31 octobre pour rendre leurs catalogues plus attrayants et horrifiants. Les grosses cartouches sont de sortie en ce qui concerne les séries.

Sur Netflix, You (15 octobre) revient pour une troisième saison avec l'énigmatique et machiavélique Joe Goldberg, campé par Penn Badgley (Gossip Girl), la deuxième saison de Locke&Key (22 octobre), beaucoup plus sombre que la première, donnera, elle, à nouveau du fil à retordre aux enfants Locke, propriétaires de clés magiques.

De son côté, Apple TV + dégaine Invasion (22 octobre), sa nouvelle série de dix épisodes avec Sam Neill (Blackbird) relatant l'histoire d'aliens venus envahir la Terre depuis quatre continents : l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique.

Mais, Amazon Prime Video n'est pas en reste. La plateforme a également de bons rendez-vous dans sa besace. Tout d'abord, la deuxième saison de The Walking Dead : World beyond (4 octobre), dernier spin-off de la franchise à succès. Ensuite, l'événement du mois : l'arrivée de l'adaptation en série de Souviens-toi l'été dernier (15 octobre), le film d'horreur de la fin des années 90. Jennifer Love Hewitt, Ryan Philippe, Sarah Michelle Gellar et Freddie Prince Jr. ne sont plus au casting mais la bande-annonce sanglante de cette première saison à la jeune distribution nous promet plusieurs moments de frisson.

D’autres nouveautés

Durant ce mois d'octobre, les plateformes ne tournent (heureusement) pas qu'avec du contenu qui nous inciterait à regarder l'écran caché sous notre plaid, lumières allumées et portes verrouillées. Des fictions un peu plus légères sont également au programme. Parmi elles, Maid (1 octobre) avec Andie MacDowell (Un jour sans fin, Footloose) sur Netflix, une série suivant les aventures d'une mère célibataire sans le sou qui trouve un emploi de femme de ménage pour joindre les deux bouts.

Mais aussi, Maradona : le Rêve Béni (29 octobre) sur Amazon Prime Video. La série créée par Alejandro Aimetta revient, de façon fictionnelle, sur le parcours de la star du football qui s'est éteinte en novembre dernier, Diego Maradona, aussi appelé "le gamin d'or".

Enfin, toujours sur la plateforme d'Amazon, les amateurs des chansons aux multiples punchlines d'Orelsan auront l'occasion de découvrir la facette cachée de la star du rap français dans Montre jamais ça à personne (15 octobre), une série de six épisodes retraçant se, de ses débuts en Normandie à aujourd'hui, et cela grâce à de nombreux témoignages et des vidéos inédites.