Documentaire: la construction du "Blériot XI", à l’identique

En 1909, Louis Blériot engage sa fortune, sa réputation et sa vie pour construire le Blériot XI "avec la ferveur que mettent tous les naufragés à mettre ensemble les planches de leur radeau." Il croit en sa nouvelle invention, un prototype unique qui va le propulser vers la gloire. Avec le Blériot XI, il sera le premier homme à traverser la Manche en avion. À 4 h 42 du matin, le Français atterrit à Douvres, en Angleterre.

Ce 25 juillet 1909, Louis Blériot se prépare à son grand défi alors qu’il est au bord de la ruine. Il est vraiment mal-en-point. Récemment, une fuite d’huile de moteur lui a brûlé la jambe. Il se déplace avec des béquilles, il est fatigué, il ne sait pas nager. À 37 ans, père de cinq enfants en bas âge, il va tout de même se lancer dans un vol de 37 kilomètres que personne n’a jamais réalisé, depuis les dunes de Sangatte. En plus du danger, Blériot affronte aussi moqueries et quolibets. On le surnomme "L’homme qui tombe", "Blériot la casse", le "rase-pâquerette". Il faut dire que tous ces prototypes ont fini en allumettes. Mais à chaque fois, il a réussi à se relever de ses échecs et il a déposé des brevets.

"Blériot XI", premier avion moderne

Ce documentaire de Vincent Amouroux et Laurent Mizrahi retrace les étapes clés de l’élaboration de cet avion légendaire. Il filme des passionnés en train de recréer le Blériot XI à l’identique, sans les plans. Car tous les dessins du Blériot XI ont disparu dans la Seine.

Didier Chable, instructeur retraité d’un centre d’essais en vol de l’armée de l’air entouré d’une équipe d’experts (ingénieurs, menuisiers, mécaniciens, spécialiste de l’entoilage, historien…) se sont lancé le défi de reconstruire, pièce par pièce, le Blériot XI, avec les seuls matériaux et techniques de l’époque.

Présidente de l’Aéro-Club de France, Catherine Maunoury, Double championne du monde de voltige aérienne, resitue le contexte. Tout restait encore à inventer, entre 1900 et 1909. La Belle Époque était marquée par ce désir fou de voler. Les règles aérodynamiques se découvraient de façon empirique.

Cette reconstruction, pièce par pièce, de l’avion à bord duquel Louis Blériot a réalisé son exploit est une formidable occasion de plonger dans les débuts héroïques de l’aviation, de rappeler quelles valeurs ont porté Blériot, son audace et son courage de ne pas renoncer.

Ce documentaire n’oublie pas non plus de rappeler le rôle de son épouse, Alice Blériot, dont le soutien fut déterminant dans l’exploit que l’on connaît.