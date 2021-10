Une ultime partie de scrabble: Franck Dubosc rend hommage à son père

Franck Dubosc transpose le récit de la fin de vie de son père dans une fiction qui navigue subtilement entre ironie et gravité. Une série sur La Une, mardi, à 20h40 et prochainement sur TF1. Avec Macha Méril, Guy Marchand, Julie Gayet…

"Un jour, j'ai montré à ma mère la scène de l'Olympia, et au lieu de regarder devant, elle m'a dit : papa va mourir mardi. Es-tu d'accord ? Que voulez-vous répondre à cette question, alors qu'il me restait peu de temps pour dire "je t'aime" à mon père ?", confie Franck Dubosc au moment de présenter La Dernière partie au festival de La Rochelle. Cette fiction, diffusée en avant-première sur la Une ce mardi 5 octobre, est largement inspirée de l'histoire intime du comédien et humoriste.

C'est lui qui a amené l'idée de ce scénario, ficelé par Jean-André Yerles."Je me suis laissé aller à lui raconter la fin de vie de mon père qui, alors qu'il était atteint de la maladie de Charcot, se voyait dépérir et ne se considérait plus comme un homme, a décidé de partir. Je lui ai confié la relation que nous avions, la honte du milieu modeste d'où venait mon père, le manque de reconnaissance de l'un vis-à-vis de l'autre. Et cette fameuse dernière partie de scrabble où je me suis dit demandé si j'allais le laisser gagner, explique Franck Dubosc, heureux que cette histoire cathartique ait été produite pour le petit écran, parce qu'au cinéma, on risquait avec ce genre d'histoire de vie, qui n'est pas forcément une comédie pure, de passer à côté du public."

À la fois proche du réel, et éloignée de la véritable histoire des protagonistes (le divorce du personnage a été inventé, c'est tourné dans le Sud et non en Normandie, sa région d'origine…), ce téléfilm en deux parties aborde la question de la fin de vie avec ironie, cocasserie et pudeur, offrant une subtile alchimie entre gravité et légèreté. "J'aime beaucoup l'audace dans ce film sur le rapport à la mort, qu'on regarde frontalement en y mettant le côté dérisoire de la disparition, comme dans la comédie italienne", plaide Bruno Solo, qui incarne un vieux camarade du personnage que joue Franck Dubosc, Christophe Maquet, un avocat reconnu. "Le scénario m'a touchée immédiatement, ce rapport à la mort est une question universelle, et je me suis livrée au metteur en scène Ludovic Colbeau-Justin avec confiance, je sentais que son approche était très juste, authentique, délicate", ajoute Macha Méril, qui incarne la mère de Franck Dubosc. "Ma mère est décédée à la fin du tournage. C'est comme un signe", dit l'humoriste français.