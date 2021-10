Mort de Bernard Tapie : Netflix prépare une série sur sa vie

Il y a deux jours, l'annonce de la mort de Bernard Tapie a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans les médias. Tout le monde en parle. Les chaînes de télévision ont bouleversé leur grille de programmes pour l'occasion, les réseaux sociaux repassent en boucle les moments forts de sa carrière comme sa victoire avec l'OM ou encore son face à face tendu avec Jean-Marie Le Pen, ancien président du Front National.



Avant même sa disparition, Netflix avait déjà le projet de raconter le parcours exceptionnel de cet homme homme aux mille vies dans une série de 6 x 45 minutes intitulée Wonderman. Chanteur, homme d'affaires, ministre, entraîneur de football, comédien, en matière de contenu, la plateforme ne pouvait pas se retrouver à court d'idée... En juin dernier, le magazine Première avançait que le début du tournage de cette création originale Netflix allait débuter en mars 2022 avec Vincent Lafitte dans la peau du golden-boy.

Selon le synopsis officiel, la série "retrace le destin romanesque d'une personnalité publique hors du commun."

Ce projet est né il y a près de dix ans sur le tournage de 16 ans ou presque. "La série est née dans la loge de ce film que je tournais avec Laurent. On se disait tous les deux qu'il ressemblait incroyablement à Bernard Tapie. On s'est fait la réflexion à peu près au même moment", explique le réalisateur, Tristan Séguéla à Première. "Je lui ai dit à ce moment-là que je voulais travailler sur un projet de fiction consacré au mythe, Bernard Tapie. Et il se trouve que lui aussi, c'était un truc qu'il rêvait de faire ! Alors on s'est tapé dans la main. On a gardé en tête cette envie de retravailler ensemble. Entre temps, avec Olivier Demangel et Bruno Nahon, on a travaillé sur un autre projet et c'est là où l'on a parlé concrètement de faire une série autour de Bernard Tapie. C'était il y a 9 ans..."

Contactée par le magazine, Netflix n'a toutefois pas précisé si la série sera annulée ou repoussée suite au décès de Bernard Tapie.