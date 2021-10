Claude "imbuvable" dans "Koh-Lanta"? Plusieurs aventurières critiquent son comportement dans le jeu d'aventures

Au fur et à mesure de ses participations à Koh-Lanta - 4 au total -, Claude Dartois a confirmé son statut de star de l'émission d'aventure de TF1. Recordman des épreuves, l'homme de 42 ans est considéré comme un dieu vivant par les fans du programme mais également par certains aventuriers.

Son capital sympathie a toutefois baissé pour certains qui le suivent actuellement dans Koh-Lanta: La Légende. "Imbuvable", "irrespectueux", "il a pris le melon", à côté des compliments se dressent désormais de plus en plus de critiques.



Candidate éliminée de cette saison, Cindy Poumeyrol trouve, de son côté, que Claude a trop la mainmise sur l'émission. "C'est Claude-Lanta, ça devient insupportable. Je parie que Clémence Castel va être éliminée ce soir. Je pense que je vais arrêter de regarder. C'est too much (c'est trop, ndlr.)", écrit-elle sur Instagram avant de continuer en vidéo. "Je suis en train de décrocher. On s'ennuie, on a l'impression que le jeu est fait depuis le début. Tout tourne autour de Claude. C'est clair qu'il est au-dessus. Sportivement déjà et puis sur le camp on sent qu'il a une emprise sur les aventuriers. Même Coumba qui a une forte personnalité le suit. Christelle, je n'en parle même pas. Sam qui l'appelle 'Chef'. Tout ça le rend moins attachant", dit-elle.

"Il me rabaissait en tant que femme"

Invitée sur le plateau de Touche pas à mon poste ce mercredi soir, Charlotte, ancienne aventurière de Koh-Lanta, balance également sur le comportement de Claude. Selon elle, ce dernier serait "manipulateur" et "arrogant". "Il y a des moments où il rigolait mais il n'est pas que comme ça", continue la jeune femme avant de se souvenir d'une scène en particulier : "Il me rabaissait en tant que femme, que ce soit physiquement, sur mon corps, à me dire : 'mais tu n'es pas sportive, toi'"

Peu avant la diffusion de Koh-Lanta: La Légende, Claude a fait savoir que cette nouvelle saison serait la dernière pour lui. Une nouvelle qui en a attristé beaucoup mais qui devrait en ravir certains aussi...