Comment le réalisateur de Squid Game a perdu six dents durant le tournage de la série

Squid Game est la série événement dont tout le monde parle en ce moment. La série Netflix, qui a réussi à captiver des milliers et des milliers de personnes, a même mené à certains débordements dans nos écoles. Mais au delà de l'impact de la fiction sur les plus jeunes, la série n'a pas été de tout repos non plus pour son réalisateur. En effet, lors d'une interview pour CNN Hwang Dong-hyuk a d'abord révélé comment l'idée de la série lui était venue. "Nous avons tous joué à ces jeux d'enfants à un moment donné de notre vie. Une fois arrivé à l'âge adulte, je me suis demandé: 'Qu'est-ce que cela ferait de revenir en arrière et de jouer à nouveau à ces jeux enfantins?' Ça a été le point de départ de la série."

Le réalisateur explique ensuite que produire la série a été un tel stress qu'il a même perdu six dents durant le tournage. Une conséquence fâcheuse qui ne le décourage pour autant pas à envisager une deuxième saison. "Écrire, produire et réaliser une série, c'était un immense défi. Quand je pense à faire la même chose pour la deuxième saison, je suis personnellement un peu inquiet. Il n'y a rien de confirmé pour le moment, mais tellement de gens sont enthousiastes que j'envisage vraiment une deuxième saison", a-t-il expliqué.

En raison du succès rencontré, Netflix aurait en effet toutes les raisons de financer une seconde saison. Sorti en septembre sur la plateforme de streaming, Squid Game est en marge pour devenir la série la plus populaire du géant américain, elle a même atteint la première place dans 90 pays. Un succès que Hwang Dong-hyuk explique en raison de l'esprit de compétitivité dans lequel la société vit actuellement. "C'est une histoire de perdants. C'est-à-dire de ceux qui luttent contre les difficultés de la vie quotidienne et qui sont laissés pour compte, tandis que les gagnants continuent à gagner plus", a-t-il déclaré.