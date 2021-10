Voici le couple qui a quitté "Danse avec les stars" ce vendredi

C'est l'une des grandes nouveautés de cette onzième saison. Ce vendredi soir, les couples de Danse avec les stars étaient départagés suite à l'épreuve des Duels. Les gagnants de chaque face-à-face gagnait leur place pour la semaine prochaine.

Au cours de l'émission, Tayc, Dita von Teese, Vaimalama Chaves, Gérémy Crédeville et Michou ont directement été qualifiés pour la suite de l'aventure. Pour Bilal Hassani, Aurélie Pons, Lucie Lucas, Wejdene et Jean-Baptiste Maunier, la soirée n'était, par contre, pas encore terminée. Chaque couple sur la sellette a dû à nouveau faire ses preuves sur le parquet en se frottant au même style de danse.

Les téléspectateurs ont été les premiers à voter pour les deux couples sur la sellette qu'ils voulaient voir continuer l'aventure. Bilal Hassani et Jordan Mouillerac ainsi qu'Aurélie Pons et Adrien Caby en sont sortis vainqueurs. Le jury a, de son côté, choisi de sauver Lucie Lucas et Anthony Collette ainsi qu'avec Wejdene et Samuel Texier.

Jean-Baptiste Maunier, acteur révélé dans Les Choristes, a donc été éliminé après quatre semaines de compétition. "Merci beaucoup à tous. J'ai passé une aventure formidable, dit-il avant d'ajouter que cette expérience avait entraîné chez lui une certaine introspection. "J'ai appris plein de choses sur moi. J'ai été ravi de partager cette aventure avec Inès, une personne formidable. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. C'est ça la DALS family. Je suis très content d'avoir fait partie de cette famille." De son côté, Inès Vandamme dit être "hyper fière" de son partenaire. "C'est quelqu'un de très sensible. Il a déverrouillé des choses dans sa tête",