La Parisienne n’est pas une Cyborg blanche, sexy et rebelle

Dans le cadre de la collection "La France en vrai", construite autour de documentaires produits par son réseau régional, France 3 diffuse un petit bijou de créativité et d'impertinence. En ayant recours à des procédés ludiques tels que des illustrations en animation, La Parisienne démystifiée déconstruit, pas à pas, tous les clichés que la mode, le cinéma et l'inconscient collectif véhiculent sur la femme parisienne. La Ville Lumière elle-même, objet de tous les fantasmes, entretient depuis des siècles cette image glamour et stéréotypée dans laquelle peu de femmes, en somme, se retrouvent aujourd'hui.

La plume de Rokhaya Diallo

C’est ce que s’emploie à montrer Rokhaya Diallo dans ce documentaire qui ressemble à un manifeste. Cette Parisienne de naissance, journaliste, auteure, réalisatrice, éditorialiste, mais aussi militante antiraciste et féministe, est allée à la rencontre, dans les rues de Paris, de quelques femmes emblématiques de cette diversité qu’elle défend bec et ongles. Symboles d’une féminité plurielle, colorée, complexe, en perpétuel mouvement.

"En grandissant en France, j'étais très sensible à la représentation. J'ai très vite trouvé que je ne ressemblais pas du tout aux personnages des livres que je lisais, aux films que je regardais. Pendant longtemps, je ne me trouvais pas jolie, ou je ne me trouvais pas aussi jolie que ces Parisiennes que je voyais, qui incarnaient la beauté à la française. Le fait de ne pas ressembler aux personnages préférés de mes histoires, ça m'a affectée. J'avais l'impression que peut-être, je n'étais pas digne d'intérêt, peut-être que je ne pouvais pas être au centre d'une histoire. Tout ça, ça me travaillait beaucoup, et je pense que cela a pesé sur mon estime de moi-même, et ma relation avec les autres", confie Grace Ly, écrivaine et autrice de podcasts. Elle n'est pas la seule à militer pour la reconnaissance des minorités.

Sortir de l’archétype

Rokhaya Diallo relaie aussi le message cash d'Alice Coffin, une journaliste engagée, militante homosexuelle et féministe devenue conseillère écologiste de Paris chargée de la lutte contre les discriminations. Son activisme fait mentir le mythe selon lequel la Parisienne serait forcément sage et hétérosexuelle. Dans l'imagerie populaire, cette figure archétypale serait aussi blanche, svelte, jeune, valide, sexy, rebelle, mais fragile. "C'est une espèce de cyborg qui ne grossit pas, qui ne vieillit pas, qui continue à avoir une vie sexuelle palpitante", balance la journaliste franco-britannique Alice Pfeiffer.

Outre l’éclairage historique d’Emmanuelle Retaillaud ou le point de vue extérieur de la journaliste américaine Lindsay Tramuta, le film s’intéresse à la démarche engagée de la créatrice de mode et de contenus Gaëlle Prudencio qui, faute de trouver des vêtements à sa mesure, a imaginé une ligne de vêtements adaptée aux femmes rondes, des vêtements colorés et sexy. La créatrice de mode Nathalie Garçon a importé, de son côté, la culture tunisienne dans ses tenues, tandis que l’influenceuse Anlya Mustapha montre, post après post, que l’on peut concilier féminité et voile.

Et c'est encore une femme qui s'affirme dans un monde d'hommes que met en valeur Rokhaya Diallo, lorsqu'elle rencontre la championne de boxe Sarah Ourahmane. Cette Française d'origine algérienne a appris à s'accepter et à s'exprimer en montant sur le ring. "combative, libre de son corps, la Parisienne se définit surtout comme elle l'entend", conclut la réalisatrice. La Parisienne, c'est nous toutes".