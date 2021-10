L’hypermarché de demain sera-t-il chinois ou américain?

En 1963, Carrefour lance le premier hypermarché à la périphérie des villes. Les ménages français découvrent la consommation de masse, les prix bon marché. Les caddies débordent. Et le concept s’exporte partout à travers le monde. Mais cet âge d’or semble révolu. D’abord, la surconsommation ne fait plus rêver tout le monde. Ensuite, la concurrence qui se joue sur des produits alimentaires quasi-identiques conduit à communiquer sur des prix toujours plus bas et des promotions toujours plus nombreuses. La grande distribution doit rogner sur ses marges. Comme elle ne s’y résout pas, elle préfère imputer ce coût-là à ses fournisseurs.

L’enquête menée par le journaliste d’investigation Rémi Delescluse s’appuie sur des témoignages de négociateurs en grande distribution qui racontent, ce qui est rarement abordé, la violence des négociations. Les acteurs de la grande distribution sont d’ailleurs régulièrement épinglés par les services de l’État pour des pratiques commerciales abusives.

Le journaliste s’appuie également sur le témoignage précis et qualifié d’un haut cadre de Carrefour qui permet de mieux comprendre le rôle des centrales internationales constituées pour vendre de rémunérateurs services "fictifs". Il démontre également pourquoi les enseignes Carrefour, en ville, ne peuvent dégager de marge et comment ces franchisés sont pieds et poings liés au siège.

L’ultra-concurrence numérique

Les plates-formes de e-commerce sont-elles en passe de dominer le commerce de l’agro-alimentaire mondial ? C’est ce que démontre la seconde partie de ce documentaire. Trois ans à peine après avoir racheté pour 13 milliards de dollars Whole Foods, Amazon a déjà lancé sa propre enseigne, Amazon Fresh. Dans ses magasins, les caddies sont connectés. Chaque produit est automatiquement et instantanément comptabilisé par le logiciel de paiement. Le consommateur n’a plus besoin de patienter à la caisse. Pendant ce temps, Amazon enregistre tous les faits et gestes de ses clients.

En Chine, les plateformes numériques pourraient s’engouffrer dans l’agriculture du pays qui est déjà entrée dans l’intelligence artificielle. Les géants du e-commerce chinois estiment l’agriculture traditionnelle inefficace, chère et avec un taux de rendement insuffisant. La culture hydroponique, jugée plus rentable, se développe donc. En Chine, à la naissance, une puce est posée et activée sur chaque animal. Dans leurs habitats, une caméra suit leurs moindres faits et gestes. De mêmes que des caméras suivent les moindres faits et gestes des citoyens sur la voie publique. Nos futurs actes d’achat méritent vraiment réflexion.