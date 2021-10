Nations League: les téléspectateurs ont boudé la rencontre des Diables rouges face à l'Italie

Jeudi dernier, il s'en est fallu de peu pour que la Belgique atteigne la finale de la Nations League. Malheureusement, les Diables Rouges sont tombés face à des Bleus redoutables qui l'ont emporté 2-3 et qui ont, dimanche soir, gagné la compétition face à l'Espagne. Une rencontre qui a été suivie par seulement 437.403 téléspectateurs sur RTL-TVI. Un faible score qui s'explique peut-être par l'immense déception des Belges suite à la défaite des Diables face à la France.

Avant de rentrer chez eux, les joueurs belges se sont toutefois mesurés à l'Italie pour décrocher la troisième place du classement. Le match, qui s'est soldé par la victoire de la Squadra Azzurra (2-1), n'a pas non plus attiré les foules. Seuls 389.214 téléspectateurs ont suivi la rencontre devant leur petit écran contre 1.117.516 pour la demi-finale Belgique-France et 600.000 à 700.000 téléspectateurs pour les matchs éliminatoires de la Coupe du Monde.

A titre de comparaison, la quart de finale qui avait opposé la Belgique à l'Italie dans le cadre de l'Euro 2020, en juillet dernier, avait rassemblé 1.469.583 amateurs du ballon rond. Celui-ci avait, lui aussi, été remporté par l'Italie (1-2).