Netflix va faire renaître la série "That '70s show"

Après Sex and the City, une autre série des années 90 devrait bientôt refaire surface sous forme de spin-off. Il s'agit de That '70s show, sitcom de 8 saisons qui a révélé des acteurs tels qu'Ashton Kutcher (Valentine's Day, Sept ans de séduction, Jackpot) ou encore Mila Kunis (Sexe entre amis, Bad Moms).

Netflix a, en effet, commandé dix épisodes d'un spin-off qui se déroulera ... 20 ans après la fin de la série d'origine. Intitulé That '90s show, ce dernier relatera les aventures de la fille d'Eric Forman (Topher Grace) et Donna Pinciotti (Laura Prepon) qui rend visite à ses grands-parents. Ces derniers, les parents d'Eric, seront toujours interprétés par les mêmes acteurs, à savoir Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp.

Si pour le scénario, le couple Bonnie et Terry Turner, créateurs originaux de la sitcom, remet le couvert, on ne sait toujours pas si devant l'écran, les acteurs de That '70s show répondront également à l'appel. Ceux-ci pourraient toutefois faire quelques apparitions dans le spin-off, explique Allociné.

Espérons que ce nouveau projet aura plus de succès que That '80s show, premier spin-off de la sitcom qui, lancé en 2002 par FOX, n'avait pas rencontré son public et avait été supprimé après 13 épisodes.