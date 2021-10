Coup de tonnerre dans "NCIS": Mark Harmon quitte la série après 18 saisons

Coup de tonnerre sur le petit écran. Après 18 ans dans la peau de l'agent spécial Leroy Jethro Gibbs, alias "Gibbs", Mark Harmon a fait ses adieux à NCIS.

Dans le quatrième épisode de la saison 19, actuellement diffusée aux Etats-Unis, son personnage profite d'une séance de pêche en Alaska aux côtés de Timothy McGee, autre visage emblématique de la série, pour annoncer à ce dernier qu'il peut repartir sans lui car il ne reprendra pas son badge. "Je ne rentrerai pas Tim…. Je ne rentrerai pas à la maison", dit-il. S'ensuit une scène émouvante où les deux hommes, les larmes aux yeux, se prennent dans les bras. Des adieux donc très sobres pour Gibbs qui préfère se couper du monde et profiter du silence et de la solitude après des années mouvementées.

Après la diffusion de cet épisode, qui restera dans les annales, CBS a confirmé le départ de Gibbs dans un communiqué. Toujours producteur exécutif de NCIS, Mark Harmon est toutefois toujours lié à la série et pourrait, à l'avenir, voir son personnage revenir dans les intrigues. "On est toujours resté fidèle à nos personnages, et cette vérité a toujours guidé les histoires que nous racontons et où vont ces personnages. Donc, en ce qui concerne l'avenir de Gibbs, comme les fans de longue date le savent, il ne faut jamais exclure Leroy Jethro Gibbs définitivement...", explique Steve Binder, le showrunner de NCIS.