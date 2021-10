Accueil Culture Médias & Séries "Succession": une comédie du pouvoir au parfum persistant de guerre de clan La saison 3 débute dimanche soir aux États-Unis et dans la nuit (3 h) sur Be TV. Entre Kendall (Jeremy Strong, à gauche) et son père Logan (Brian Cox, à droite), la guerre est déclarée, quel clan choisiront de rallier les autres membres de la fratrie ? Karin Tshidimba journaliste



Scandales et trahison, complots et coups de poignard dans le dos, bobards et prise de pouvoir, tentatives désespérées et ego surdimensionnés : après deux longues années d’attente, la famille Roy est de retour pour le meilleur mais aussi pour le pire des rivalités et des prises illégales d’intérêts. L’académie des neuf...