"Petites", le documentaire qui revisite l'affaire Dutroux du point de vue des enfants: "Cela a été traumatisant"

Affaire Dutroux: le père d'Eefje et sa compagne, toujours à la recherche la vérité, publient un livre

Jean Lambrecks, le père d'Eefje, kidnappée et assassinée par Marc Dutroux, et sa compagne Els Schreurs sont toujours à la recherche la vérité sur ce qui est arrivé aux jeunes filles enlevées et tuées par le pédophile.