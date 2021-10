Départ surprise à TF1: une journaliste phare quitte le JT de 13 heures

Absente depuis quelques semaines du Journal Télévisé de la première chaîne française, Dominique Lagrou-Sempere vient de révéler à Télé-Loisirs qu'elle ne faisait "plus partie" de l'équipe de la rédaction.

Cela faisait plusieurs mois -début juillet, son dernier bulletin télévisé- que les téléspectateurs du 13h de TF1 étaient sans nouvelles de Dominique Lagrou-Sempere. Visage emblématique de l'époque de Jean-Pierre Pernaut (elle était même pressentie pour lui succéder mais le poste a finalement été dévolu à Marie-Sophie Laccarau),la journaliste intervenait souvent en duo avec le mythique présentateur du 13 heures. Que ce soit lors d'opérations spéciales, comme Votre plus beau marchémais aussiSOS Village, Une semaine pour l'emploi ou encore Coups de cœur de Noël.

Elle ne tire pas complètement sa révérence

Mais depuis son dernier reportage à Etaples-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, pour élire le plus beau marché de France, la journaliste de 47 ans a disparu des antennes de la première chaîne française. Contactée par Télé-Loisirs, mais sans donner de détails, Dominique Lagrou-Sempere a confirmé à Télé-Loisirs ne plus "faire partie"de la rédaction du journal de 13 heures et que son avenir au sein de TF1 était "en réflexion". TF1, de son côté,a indiqué que la journaliste réfléchissait à "de nouveaux projets" avec la direction de l'information. Une annonce qui voudrait dire qu'on la reverrait bientôt sur la chaîne.