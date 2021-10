Julien Doré et Louane s'invitent ce soir au Meilleur Pâtissier et deviennent les juges

À l'occasion de la dixième saison du Meilleur Pâtissier, les producteurs de l'émission ont décidé de mettre les petits plats dans les grands. Ainsi cette semaine, la musique est mise à l'honneur dans un épisode quelque peu spécial dont le thème sera "Quand la musique est bonne". Les participants encore en lice devront donc trouver de l'inspiration dans les plus grands chefs d'oeuvres musicaux pour impressionner et régaler Cyril et Mercotte, mais pas que. En effet, qui dit semaine spéciale dit jury spécial, dés lors Julien Doré et Louane se joindront exceptionnellement aux deux compères.

Les chanteurs auront la lourde tâche de départager les meilleures réalisations. Au programme, les candidats devront revisiter l’opéra, un gâteau en biscuit avec une délicieuse crème au beurre chocolatée. Ils devront ensuite se prêter à la périlleuse épreuve de Mercotte, en réalisant un gâteau à l’aide d’un tourne-disque.

Cette épisode pas comme les autres sera diffusé à 20h30 sur RTL-TVI. L'émission, diffusée quelques jours plus tôt en France, a rencontré un franc succès chez nos voisins. De fait Julien Doré et Louane ont réussi à séduire les candidats mais également les téléspectateurs. Sur Twitter, de nombreux internautes ont souligné la gentillesse des chanteurs, certains ont même assuré que Julien Doré devrait dorénavant présenter l'émission.