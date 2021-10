"On est payé comme des rois": Vincent Moscato dévoile son salaire pour "Danse avec les stars"

"C'est très rigoureux", a d'abord commenté le rugbyman de 56 ans, dans L'instant de Luxe, en se remémorant son expérience sur TF1. Et d'ajouter : "Danser, c'est très dur". Vincent Moscato, ancien sportif reconverti aujourd'hui en animateur télé et radio, avait en effet participé à la neuvième saison de Danse avec les stars. Il avait dansé trois primes aux côté de Candice Pascal avant d'être éliminé. Normal, ce n'était pas son truc. "J'ai fait de la boxe, j'ai fait du rugby, explique-t-il à Jordan De Luxe. Tu comprends bien que pour moi Danse avec les stars, ce n'est pas une compétition. C'est un moment de plaisir et de rigolade. Que je finisse dernier ou premier, je m'en cire. C'est une compétition en bois (...) Même le premier, il est bon, mais pour un danseur, c'est une pompe"

"Entre 80 000 et 90 000 euros"

Côté salaire, Vincent Moscato a même voulu être transparent sur Télé Star Play. "Mais bien sûr qu'on est payés comme des rois. Je ne vais pas te dire le contraire. C'est magnifique… Voilà, quand tu as fait des études, ça paie", rigole-t-il avant de lâcher le montant. "Entre 80 000 et 90 000 euros".

Une jolie somme qui s'ajoute à ses chroniques mensuelles à RMC, où il officie depuis des années. "Chez RMC, je gagne bien ma vie... 6000 euros par mois", a ainsi affirmé celui qui présente le Super Moscato Show entre 15 heures et 18 heures sur la radio RMC.