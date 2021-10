Accueil Culture Médias & Séries Les nourritures spirituelles de François-Régis Gaudry : "Sang Hoon Degeimbre tient un super restaurant" La stylistique du critique gastronomique et producteur de l’émission "On va déguster" nourrit 1 800 000 d’auditeurs, tous les dimanches, de 11h à 12h, sur France Inter. Virginie Roussel

C'est sans doute le critique gastronomique le plus connu de l'Hexagone. Chaque dimanche dans On va déguster sur France Inter, dans Très Très Bon sur Paris Première et dans des capsules sur YouTube pour des recettes, François-Régis...