“Hellbound”: la nouvelle série sud-coréenne qui pourrait bien détrôner “Squid Game”

Pluie et ciel gris auront beau altérer notre moral en ce mois de novembre, les plateformes ont de quoi nous redonner le sourire ou, en tout cas, nous motiver à prendre place dans notre canapé pour passer un bon moment face à l’écran.

Sur Netflix, outre l'adaptation de l'animé japonais culte Cowboy Bepop en live-action, les abonnés découvriront, le 19 novembre prochain, une nouvelle série fantastique sud-coréenne que certains voient déjà comme le digne successeur de la très polémique série Squid Game, qui cartonne depuis un mois dans le monde entier. Adaptée du webtoon éponyme, HellBound relate l'histoire de créatures appelées "anges" chargées de tuer et d'envoyer en enfer des personnes ayant découvert le moment de leur propre mort. Mais d'où viennent ces êtres horrifiques ? Si certains pensent qu'elles sont envoyées par Dieu, d'autres se lancent dans une enquête afin de connaître leur origine réelle.

De son côté, Amazon Prime Video prévoit la sortie d'Always Jane le 12 novembre prochain. Ce docu-série plongera les abonnés de la plateforme dans le quotidien d'une jeune lycéenne transexuelle qui est sur le point de quitter son village natal pour aller étudier à l'université.

Enfin, Disney + sort une nouvelle grosse cartouche : Dopesick. Portée par Michael Keaton (Batman, Beetlejuice, etc.), cette série noire revient sur la crise des opiacés aux Etats-Unis et sur la guerre qui oppose les proches de victimes au laboratoire pharmaceutique ayant volontairement commercialisé des antidouleurs contenant des opioïdes et ayant entraîné l'addiction et la mort de nombreuses personnes par surdoses.