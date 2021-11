Une tournée "Star Academy" en préparation

Vingt ans après sa sortie du château de Dammarie-lès-Lys, Anne-Laure Sibon est loin d'avoir été oubliée des fans de la téléréalité. "La Star Academy fait partie de notre ADN. Il n'y a pas un jour qui passe sans que quelqu'un me reconnaisse dans la rue, à l'aéroport ou dans un restaurant. On est restés gravés dans la mémoire collective", explique-t-elle. "Je remercie la vie de m'avoir permis de partager tout ça avec autant de gens. Les concerts, la télévision, on était partout. Beaucoup de gens se sont reconnus en nous. On a réussi à les emmener avec nous, à les faire rêver."

Et les Star Académiciens n’ont pas fini de faire rêver puisqu’une tournée rassemblant d’anciens candidats, toutes saisons confondues, serait en cours de préparation, nous annonce Anne-Laure Sibon.

En attendant, l'ancienne candidate continue son petit bout de chemin dans la musique avec un album intitulé Il est l'heure, sorti en juin dernier mais également avec des activités de team building lors desquelles elle "monte des spectacles et des orchestres avec les talents qui se trouvent dans les entreprises."

Comme à l’époque, Anne-Laure Sibon continue à allier musique et sport. Elle est d’ailleurs devenue présidente du club de tennis dans lequel enseigne sa compagne, Olivia Crouchent.