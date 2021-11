Accueil Culture Médias & Séries Une tournée "Star Academy" en préparation: Anne-Laure Sibon, ancienne candidate, dévoile le projet en cours Vingt ans après sa sortie du château, la chanteuse est prête à retrouver ses anciens camarades sur scène. ©REPORTERS Aurélie Parisi Journaliste Médias

Le prime de ce samedi soir sur TF1, Anne-Laure Sibon l'attend avec impatience. Et, pour cause, celui-ci mettra en images les retrouvailles des candidats de la deuxième saison de la Star Academy, celle à laquelle elle a participé. Vingt ans séparent ces deux expériences et, pourtant, "c'est comme si c'était hier", nous dit-elle. "Quand on m'a proposé de participer à cette émission anniversaire,...