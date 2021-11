JT de la RTBF : la remplaçante de Julie Morelle désignée

Selon nos informations, la nouvelle présentatrice du Journal télévisé du week-end a été désignée pour remplacer Julie Morelle.

La RTBF a choisi Mariam Alard qui présentera ce JT en alternance avec Laurent Mathieu.

Diplômée de l'Institut des Hautes Études des Communications Sociales (IHECS), la journaliste avait été finaliste de la Belgodyssée en 2014.

Passée par Notélé à Tournai, Mariam Alard est entrée au sein du groupe public il y a près de sept ans. Elle a travaillé, notamment, pour La Première, Vivacité, Pure ou encore l'émission "Les Belges du Bout du Monde".

Depuis un an et demi, elle gère l'édition et la production des comptes Instagram et Facebook de RTBF Info.

"Je suis enthousiaste à l'idée de relever ce défi, certes j'éprouve une certaine appréhension légitime mais je suis très fière de pouvoir incarner les valeurs de l'information RTBF : fiabilité, proximité et pertinence", a commenté Mariam Alard sur le site presse de la RTBF.

©RTBF/M.Godefroid

"L'appel à candidature interne a amené de nombreux profils intéressants. Mariam a l'énergie de la jeunesse. Elle est dotée, déjà, d'une grande solidité professionnelle et d'une grande curiosité d'esprit tant pour des sujets proches de nous que pour s'ouvrir sur le monde. Avec l'équipe de l'info sur les réseaux sociaux, elle montre aussi sa volonté de toucher tous les publics", a expliqué Jean-Pierre Jacqmin, directeur de l'information.

Elle occupera sa nouvelle fonction à partir du 10 décembre.