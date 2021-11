Koh-Lanta: ces deux autres candidats qui seraient aussi impliqués dans l'énorme tricherie

C'est un coup de théâtre comme on n'en a jamais vu dans l'histoire de Koh-Lanta: Teheiura a été éliminé pour avoir demandé (et obtenu) de la nourriture à un pêcheur. Mais le Polynésien ne serait pas le seul aventurier impliqué dans cette triche. La production s'est expliquée.

Teheiura, aventurier emblématique, a donc été évincé de Koh-Lanta pour avoir triché, ce qu'il a reconnu directement face à Denis Brogniart. Un événement inédit dans l'histoire du jeu d'aventure de TF1. Selon les informations du journal Le Parisien, dès que la production a été mise au courant, elle a enquêté pendant cinq jours pour savoir qui était au courant, et surtout quelles seraient les sanctions à l'encontre des candidats tricheurs.

Il est vite apparu que d'autres aventuriers étaient indirectement impliqués dans cette triche, ce qu'a confirmé Julien Magne, directeur des programmes d'Adventure Line Productions, qui produit l'émission de TF1. "C’est vrai qu’il n’était pas le seul à en profiter. Certains ont reconnu avoir partagé avec lui." Les deux candidats seraient Claude et Sam, toujours selon Le Parisien, ce que n'a pas confirmé la production.

Mais pourquoi ces derniers n'ont-ils pas été sanctionnés ? "On s'est posé mille questions", ajoute Julien Magne. "Après enquête, nous avons choisi de ne sanctionner que celui qui a demandé et obtenu de la nourriture. On a eu la certitude que c'était Teheiura".

L'affaire ne fait peut-être que commencer...