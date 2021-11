"Koh-Lanta": pourquoi d'autres aventuriers ayant profité de la nouriture de Teheiura n'ont pas été sanctionnés

Depuis la diffusion de Koh-Lanta mardi soir sur TF1, l'affaire de triche impliquant Teheiura n'a cessé de prendre de l'ampleur. Il faut reconnaître que les téléspectateurs comme les producteurs de l'émission ont été abasourdis par l'implication du Polynésien, lui qui jouit d'une réputation de droiture depuis ses 4 participations précédentes au jeu d'aventure. L'tonnement est d'autant plus grand qu'il s'agit du premier cas de tricherie sanctionné dans l'émission.

L'aventurier a demandé de quoi manger à des locaux. Dans le message d'excuses posté sur ses réseaux sociaux, Teheiura évoque des papayes. C'est ce mot, capté par les preneurs de son des équipes d'ALP, société productrice de Koh-Lanta, qui a mis la puce à l'oreille des organisateurs. Mais selon Le Parisien, l'aventurier a mangé au moins deux repas. L'un constitué de légumes cuits, l'autre d'un steak frites (qu'il n'aurait pas sollicité). Ils lui auraient été apportés en pirogue sans moteur. Quant aux papayes, il les avait cachés dans des paniers sur le toit de la cabane pour qu'elles mûrissent.

Pendant 4 jours, la production a mené l’enquête et interrogé individuellement les candidats pour savoir ce qui s’était passé. Julien Magne, directeur des programmes d’ALP, a sermonné avec virulence les participants, jugeant leur comportement indigne de leur statut d’aventuriers de légende.

Toujours d'après Le Parisien, les faits remontent avant l'élimination de Clémence (épisode diffusé le 26 octobre) mais Teheiura est resté dans le jeu jusqu'à son élimination en binôme avec Christelle (épisode diffusé le 2 novembre).

Deux autres candidats impliqués

D’après le site Purepeople, Teheiura aurait partagé la nourriture reçue avec d’autres aventuriers. Il l’a indiqué dans son message d’excuses. Et Alexandra, éliminée mardi, a confirmé avoir entendu parler de cela. Si le Polynésien a refusé de dire au journal qui était concerné, le quotidien cite les noms de Claude et de Sam. Mais ils n’ont pas été sanctionnés.

Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Alexia-Laroche-Joubert a justifié le choix de la sanction unique. "Teheiura ne nous a jamais dit avec qui il avait partagé […]. Et nous, on s'est dit voilà, on va sanctionner celui qui a organisé cette tricherie et pas ceux qui ont partagé, a-t-elle déclaré. On a eu en l'occurrence le nom de certains, mais on ne sait pas s'il n'y en avait pas d'autres, donc à un moment, on avait une certitude, c'est que Teheiura s'était fait rapatrier de la nourriture comme il l'a dit."

L’heure du pardon

Elle a aussi confessé qu'exclure Teheiura avait été une décision difficile à prendre. Sur Instagram, elle a d'ailleurs tenu à souligner qu'il ne sera pas banni de la famille Koh-Lanta : "Teheiura Teahui tu resteras un aventurier aguerri de Koh-Lanta et tu le restes pour nous. Ce moment d'égarement n'effacera jamais tes précédentes aventures et le début de celle-ci".





Denis Brogniart a fait de même sur ses réseaux sociaux. "Ces quelques mots pour te redire mon estime et mon amitié en ces moments troublés, lui a adressé l'animateur. C'est vrai que ce qui s'est passé cette année, et tu l'as reconnu, ne te ressemble pas. […] La faim t'a amené à t'écarter des principes et du code éthique de l'émission. Sache que notre entretien où tu m'avoues ce manquement aux règles et où nous décidons de te sanctionner reste un moment pénible au cours duquel tu m'as parlé avec une grande franchise, sans jamais fuir tes responsabilités."





Un prime anniversaire de plus

En marge de ce psychodrame, on apprenait – toujours via Le Parisien – la programmation d'un prime spécial pour célébrer à nouveau les 20 ans de Koh-Lanta. Il rassemblera une cinquantaine d'anciens candidats sur les 377 qui ont déjà tenté l'aventure. Teheiura sera de la partie, tout comme Claude, Clémence, Laurent Maistret, Ugo, mais aussi Jesta, Moussa, Jérémy, Yacine, etc. Ces retrouvailles seront l'occasion de diffuser des séquences cultes du programme.

Aucune date de diffusion n’a été annoncée pour l‘instant.