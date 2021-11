Teheiura a-t-il été poussé à la faute pour d'autres aventuriers de "Koh-Lanta"? Son beau-frère prend sa défense

Depuis mardi soir et la diffusion de l'épisode de Koh-Lanta qui a vu Teheiura être éliminé pour tricherie, on ne parle plus que de ça ou presque. On a ressorti les vieux dossiers de triches au petit écran, les soupçons qui planent sur les éditions précédentes de l'émission, balancé les noms de ceux qui auraient profité de la nourriture obtenue par l'aventurier, etc. Teheiura, lui, a assumé son attitude et reconnu les faits, à l'écran mais aussi sur ses réseaux sociaux. Avec une dignité qui, avouons-le, est à son honneur, même si cela n'excuse rien. Il a tout de suite reconnu les faits, confessé avoir enfreint les règles et accepté la sentence alors que la production, dit-on, n'avait pas de preuve matérielle de ce qui s'était passé.

Il n'a jamais non plus balancé le nom de qui que ce soit. Pourtant, selon Le Parisien, il aurait partagé avec d'autres participants ce qu'il avait glané. Les noms de Claude et de Sam ont été cités, sans que ceux-ci ne reconnaissent quoi que ce soit jusqu'ici.

Si le Polynésien assume tout tout seul, d'autres parlent à sa place. C'est le cas de son beau-frère Cédric. Dans un entretien accordé à 20 minutes, il prend la défense de Teheiura et indique qu'il aurait été poussé à la faute par les autres. "Vos coéquipiers vous poussent depuis le début de l'aventure à aller chercher de la nourriture auprès des locaux. Malgré la faim, vous refusez sans cesse, dit-il. Un jour, vous voyez une personne qui se trouve en avoir. Qu'auriez-vous fait ? Vous auriez pris la nourriture pour la manger intégralement, sans la partager et sans le dire."

Mais "Teheiura est quelqu'un d'honnête à l'extrême, poursuit-il. Il a préféré la partager puis le reconnaître à l'équipe de production qui n'avait aucune preuve. Il aurait ainsi tout simplement pu nier et continuer l'aventure. Il a préféré assumer devant des millions de personnes et sortir du jeu. Ceci pour rester en phase avec ses valeurs." Une attitude que son beau-frère juge aussi courageuse qu'intègre.

Dans le long message qu'il a posté dans la nuit de mardi à mercredi, après la diffusion de l'épisode pendant lequel il a été éliminé, Teheiura explique en effet avoir été sollicité par d'autres participants pour demander de la nourriture à des Polynésiens. "Sur le ton de l'humour" mais pas toujours avait-il écrit. "Ce n'était pas simple mais j'ai toujours refusé".