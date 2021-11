La Ligue 1 va faire son retour sur Eleven

Les fans belges de Lionel Messi vont retrouver le sourire: la Ligue 1 revient sur Eleven Sports et regarder les matches du meilleur joueur de la planète sera de nouveau possible.



Après plus de deux ans d'absence, il semblerait qu'Eleven possède de nouveau un accord pour la diffusion des matches du championnat de France. Le Monaco-Lille de ce vendredi devrait inaugurer ce nouvel accord tandis qu'un savoureux Lyon-Marseille est au programme dimanche.



Pour l'instant, rien n'est encore officiel. Mais le teaser publié par Eleven sur son compte Twitter contient une image subliminale de Lionel Messi laissant peu de place au doute.



Déjà détenteur des droits de la Liga, Bundesliga et de la Serie A, Eleven va ainsi étoffer son offre.