Des aventuriers de Koh-Lanta menacés de mort après la tricherie de Teheiura, la production réplique

C'est une histoire dont on entendra parler encore longtemps. La semaine dernière, les fans de Koh-Lanta apprenaient que l'un de leurs aventuriers préférés, Teheiura, avait triché en demandant à deux reprises de la nourriture à des pêcheurs polynésiens.

Évincé de l'aventure mais très apprécié, Teheiura a rapidement été pardonné par les internautes. Mais ce sont d'autres candidats de cette édition All Stars de Koh-Lanta qui ont reçu des critiques, et même des menaces. En effet, les spéculations vont bon train sur les réseaux sociaux concernant les personnes qui auraient profité de la triche de Teheiura et surtout sur celles qui l'auraient soi-disant dénoncé auprès de la production.

Depuis une semaine, plusieurs aventuriers "continuent de recevoir des injures et des menaces de mort", a fait savoir ALP ce mardi soir, dans un court communiqué dénonçant cela. "Aucun aventurier n'a dénoncé Teheiura sur le fait qu'il ait reçu de la nourriture sur le camp. Teheiura a avoué seul son moment d'égarement", a rappelé la production, qui encourage d'ailleurs les candidats concernés à déposer plainte. "Koh-Lanta est un jeu! Aucun évènement lié à ce jeu ne donne le droit à l'envoi d'injures, de menaces et de messages haineux".