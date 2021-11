Emotion dans "Koh-Lanta: La Légende" suite à l'élimination d'un aventurier

Après une semaine d'absence, due à la diffusion d'un match de football, Koh-Lanta a repris ses quartiers dans la case du mardi soir sur TF1. Teheiura éliminé, huit aventuriers sont encore dans la course. Enfin, neuf si on compte Christelle qui est, elle, sur l'île des bannis...

Sur le camp, Loïc est à bout. Il demande à manger davantage. Un signal d'alarme que ses camarades prennent en compte. Si Loïc, qui ne se plaint jamais, demande de l'aide, c'est qu'il en a besoin...

Les aventuriers sont ensuite invités à se mesurer les uns aux autres à l'épreuve du prisonnier. Claude gagne l'épreuve, sa 21e dans Koh-Lanta, et choisit Laurent pour profiter de sa récompense avec lui, à savoir une nuit à l'hôtel avec massage, repas et bain. La dernière place se joue entre Laurent et Loïc et s'est finalement soldée par une défaite de Loïc. Comme le veut la règle, le perdant de l'épreuve est éliminé. C'est le drame pour les aventuriers de cette saison. Loïc pleure. Tout le monde vient le consoler. "Ca me déchire le coeur de vous quitter. Même avec les stratégies, ça reste la famille Koh-Lanta", déclare en larmes le jeune homme qui parle d'une "malédiction". "Béka, Alexandra puis moi. Je ne sais pas ce qu'il se passe..."

Sur la Toile, les internautes sont dévastés par l'élimination de Loïc. "Bertrand-Kamal, Alexandra, Loic, ... Quel enfer ces épreuves éliminatoires, on a pas le droit au bonheur", "Je suis brisé", "Oh bordel. Je suis en larmes", voilà quelques uns des nombreux messages publiés par les fans du programme. Certains ont également fustigé la réaction de Laurent suite à sa victoire face à Loïc. Comme lors d'une précédente participation, l'aventurier s'est exclamé : "Je pensais que j'étais con mais en fait, non!" Un cri de joie qui a choqué les téléspectateurs. "Mais pardon ? Loïc se fait éliminer et l'autre taré de Laurent hurle 'JE CROYAIS QUE J'ÉTAIS C** MAIS EN FAIT NON' ?? C'est trop, épargnez nous" ou encore "Laurent qui gueule de joie alors que Loïc est éliminé ? Le respect il connait pas ?", peut-on lire sur les réseaux sociaux.

Les fans de Loïc ont toutefois retrouvé le sourire en voyant que ce dernier a, lui aussi, eu droit à une seconde chance et a choisi de continuer l'aventure. Le jeune homme arrive sur l'île des bannis où il retrouve Christelle.

Ugo, le nouveau chouchou des téléspectateurs

Loïc est parti mais l'aventure continue. Laurent et Claude reviennent reboostés pour l'épreuve d'immunité qui fera appel à leur équilibre. Alors qu'il a déjà eu l'occasion de gagner cette épreuve à deux reprises, Claude est éliminé en cours de route. Laurent, quant à lui, échoue aux portes de la victoire. C'est Ugo qui remporte l'épreuve. Une nouvelle victoire pour l'aventurier qui en est donc immunisé pour la troisième fois d'affilée pour le conseil. Un exploit. "C'est un super combat, je suis très fier. Troisième immunité d'affilée. Je me vois encore arriver sur l'île des bannis. (...) Je vis une super aventure avec tous les loustics qui sont là. Je suis très très content de ce qu'il se passe, je suis fier de mon parcours au sein de cette aventure et donc voila c'est moi qui l'écris au jour le jour, c'est fou hein, c'est dingue", déclare-t-il suite à sa victoire qualifiée de "stratosphérique" ou encore "monumentale" par les internautes.

Au Conseil, Claude et Laurent sortent chacun leur collier d'immunité individuel et sont donc protégés de tout vote. C'est toutefois Alix qui se retrouve en majorité sur les pancartes. L'aventurière est éliminée mais part "sans aucun regret", dit-elle. "Mon but c'était l'orientation et les poteaux mais c'est la dure loi de Koh-Lanta."