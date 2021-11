Qui était Mahomet ? (Podcast)

Le principal prophète des musulmans, Mahomet, est né à La Mecque, dans le désert de l’actuelle Arabie saoudite, vers l’an 570. Ce chef religieux, mais aussi politique et militaire arabe est le fondateur de l’Islam. Cette religion a influencé différentes cultures et civilisations à travers les siècles. Mais, que peut-on retenir de la vie, de l’histoire et de la légende de sa principale figure ?

Les deux épisodes de "Qui était Mahomet ?" forment le premier numéro de notre nouvelle série de podcasts "Parlons d’Histoire" de La Libre.

Pour évoquer la vie du prophète Mahomet, "Parlons d'Histoire" reçoit l'islamologue Michaël Privot, l'un des meilleurs connaisseurs de l'islam en Belgique. Né à Verviers en 1974, converti à l'islam aux portes de la vingtaine, il a longtemps cheminé avec les Frères musulmans avant de s'en détacher. Il est l'auteur de "Mais au fait, qui était vraiment Mahomet? - Le Prophète comme on ne vous l'a jamais raconté" et de "Quand j'étais Frère musulman".





