"Danse avec les stars": voici le grand vainqueur de la 11e saison

C'était la finale de Danse avec les stars, et ça se sentait tant le niveau des trois candidats en lice était élevé. Ce vendredi soir, ceux-ci ont présenté une première danse éliminatoire. Au terme de cette dernière, les deux couples ayant rassemblés les meilleures notes des jurés se qualifiaient pour la super finale.

Dès les premières minutes de cette dernière ligne droite, Tayc et Fauve Hautot donnent le ton avec un incroyable freestyle sur Shallow de Lady Gaga et Bradley Cooper. Leur prestation est un succès. Les quatre jurés sortent la note maximale de "10". Le couple se classe donc en haut du classement avec la note imbattable de 40 points.

Michou et Elsa Bois dansent, eux, sur du Ninho. Un moment suspendu. Jamais le Youtubeur n'avait délivré une telle prestation. "Je me suis régalé", lance Chris Marques alors que Denitsa Ikonomova parle d'une des "plus belles progressions" de la saison. "Michou, tu es notre chouchou", déclare, de son côté, Jean-Paul Gaultier. Michou et Elsa obtiennent un total de 32 points, ce qui les classe en deuxième position du classement.

Bilal Hassani et Jordan Mouillerac rentrent alors en scène sur Rise Up de Andra Day. Toujours avec de la technique et de l'élégance. François Alu déclare avoir été "sur un petit nuage" pendant la prestation. Chris Marques parle d' "apothéose". 39 points sont récoltés. Bilal Hassani rejoint Tayc en super finale de Danse avec les stars. Michou est éliminé.

Tayc ou Bilal Hassani?

Pour cette dernière partie, les deux super finalistes présenteront deux danses à l'issue desquelles les jurés ne donneront pas de notes mais le nom du candidat qui les aura le plus convaincu pour chacune des danses. Seul le public aura cette fois-ci le droit de voter pour le candidat qu'il veut voir gagner Danse avec les stars.

Avant de fouler le parquet, Tayc et Bilal Hassani ont reçu le soutien de leurs proches et admirateurs. Contre toute attente, le partenaire de Fauve Hautot a reçu un encouragement de la part de l'un de ses chanteurs préférés... Billy Crawford, artiste connu pour ses titres Trackin' et When You Think About Me.

Tayc démarre avec une samba exceptionnelle. "C'était une dinguerie. Tu nous as fait une samba de compétition", lance Denitsa Ikonomova. Chris Marques ajoute :"J'ai pas le droit de te noter mais j 'aurais mis un 10."

De son côté, Bilal Hassani se frotte à sa première valse de la saison. Une prestation qui a séduit le jury mais qui n'a pas fait le poids face à celle de son adversaire. Les quatre jurés ont davantage apprécié ce qu'ont présenté Tayc et Fauve Hautot.

Pour la troisième et dernière danse, où il est question de représenter une danse marquante de la compétition, la tendance s'inverse. C'est Bilal Hassani qui convainc la majorité du jury. L'ancien représentant de la France à l'Eurovision et son partenaire ont dansé un contemporain sur Courage de Sia, comme lors de leur tout premier prime. Tayc et Fauve Hautot, eux, ont opté pour leur contemporain sur Formidable de Stromae.

Les votes ont parlé: Tayc remporte cette onzième saison face à Bilal Hassani. "Merci du fond du coeur. Pendant trois mois, on a travaillé, Fauve a pris ma main et elle ne l'a jamais lâché. Même si elle était difficile à tenir et même si j'étais difficile à gérer", déclare le gagnant qui offre ainsi un troisième trophée à Fauve Hautot.