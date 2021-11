Jane Campion, Leonardo DiCaprio, Nicole Kidman et l'univers du Mandalorian au menu du streaming de décembre

Que nous réservent les grandes plateformes (Netflix, Amazon, Disney) pour le mois de décembre ? Passage en revue des films et séries les plus attendus.

Coté Cinéma, décembre débute en fanfare sur Netflix avec The power of the dog***, sublime western et drame vénéneux pour lequel Jane Campion a reçu le prix de la mise en scène à La Mostra de Venise. Sorti le 17 novembre en salles, il est notamment porté par Benedict Cumberbatch et Kirsten Dunst.

Décembre sera d'ailleurs le mois de Jane Campion sur la plateforme rouge avec la mise à disposition de trois de ses films majeurs, dès le 1/12: Bright Star, La Leçon de piano**** et Sweetie qui ont jadis fait le tour des festivals.

L'affiche s'illuminera encore grâce à une autre nouveauté tout juste proposée en salles. La main de Dieu*** le nouveau film de Paolo Sorrentino, tragicomédie familiale plus sobre et moins ironique qu'à son habitude, sort ce mercredi et est attendue sur Netflix le 15/12. La critique détaillée est à lire dans le prochain supplément Arts Libres.

Enfin, est-ce un clin d'œil volontaire ? Don't look up: déni cosmique, nouvel opus d'Adam McKay, sera mis en ligne le 24 décembre. Un film catastrophe dans lequel Leonardo DiCaprio croise Jennifer Lawrence, Cate Blanchett et Meryl Streep.

Et si vous êtes fondus de Fictions de Noël, pas d'inquiétude, décembre déversera une nouvelle fournée de récits oscillant entre comédie, romance et aventures afin de parachever l'offre inaugurée en novembre: Que souffle la romance (Single all the way) le 3/12, La famille Claus 2 (7/12), Un Noël en Californie (16/12), Papa ne fait pas de gâteau (Grumpy Christmas) le 21/12,...

Côté Séries, l'ambiance oscillera entre romance et suspense.

En effet, tout ne sera pas doux ou rose bonbon puisque la saison 2 des démêlés des Français de Braqueurs arrive le 1er décembre. Tensions et explosions en vue pour ce second volet inspiré du film éponyme de Julien Leclercq.

Parmi les autres retours très attendus par les fans, notons la seconde partie de la saison 5 de La Casa de Papel (le 3/12), le retour des lycéens d'Elite en histoires courtes (les 15, 20 et 23/12) et la saison 2 de The Witcher (le 17/12). La saison 4 de Cobra Kai arrivera sur le fil, le 31/12.

Quant à la série belge Coyotes, créée par Vincent Lavachery et Axel du Bus, après sa diffusion sur la RTBF, elle partira en quête d'une audience internationale dès le 2 décembre. Mystère, poursuites et diamants: la petite troupe se montrera-t-elle à la hauteur de l'enjeu ?

Enfin, si vous n'avez peur ni des clichés à gogo ni des décors de carte postale, le retour d'Emily in Paris est annoncé le 22 décembre. Entre fun et fashion, la demoiselle semble avoir trouvé ses marques au pied de la Tour Eiffel, mais une nuit de folie risque de tout remettre en question... Très décriée, la série créée par Darren Star est pourtant très suivie, ce qui permet à son équipe (Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Camille Razat, Kate Walsh) de poursuivre ses rêves assumés de célébrité.

Dans un tout autre genre, rappelons que l'intégrale de l'élégante Downton Abbey*** est disponible depuis le début du mois de novembre et que les saison 1 à 3 des consultations du Good Doctor** le seront à partir du 1er décembre.

Chez Amazon et Disney

Sur Amazon , on attend la nouvelle série Harlem (le 3/12), plongée dans le quotidien de quatre amies qui tentent de se frayer un chemin dans ce temple de la culture noire aux États-Unis ainsi que la saison 6 et finale de la saga The Expanse (le 10/12) sur fond d'attaques, de trahisons et de destins bouleversés entre Mars et la Terre.

Côté films, Being The Ricardos, nouveau projet d'Aaron Sorkin porté par Nicole Kidman et Javier Bardem, capte tous les regards. Il s'agit d'une biographie revenant sur la relation entre les acteurs Lucille Ball et Desi Arnaz, vedettes de la fameuse série télévisée des années 50, I Love Lucy.

Sur Disney+ , les saisons 1 à 4 de Raising Hope arrivent le 1er décembre, les saison 1 à 5 de Malcolm seront disponibles dès le 15/12. Mais la série la plus attendue est sans conteste The book of Boba Fett nouvelle venue dans l'univers Star Wars. Histoire dérivée du Mandalorian***, elle est centrée sur les aventures du fameux chasseur de primes (Temuera Morrison), à découvrir dès le 29 décembre.

Autant de nouveautés ou de classiques qui devraient illuminer nos soirées jusqu'aux fêtes.