Les Simpson censurés sur Disney+ à Hong Kong

Depuis mi-novembre, les habitants d'Hong Kong ont accès à Disney+ et son catalogue de films, séries, documentaires, etc. Parmi ces contenus figure la série "Les Simpson", mais des utilisateurs hongkongais ont remarqué que la saison 16 du dessin animé n'y était pas disponible en entier. L'épisode 12, où la famille américaine visite la Chine, a été effacé du catalogue.

Pourquoi? Parce qu'on y voit les Simpson visiter la place Tiananmen, symbole de la répression de manifestations pro-démocratie en 1989, et que dans l'épisode, les réalisateurs du dessin animé ont placé un panneau indiquant ironiquement "Il ne s'est rien passé à cet endroit en 1989". Cela en référence à l'omerta qui règne en Chine autour de l'événement.

L'épisode ne peut donc plus être visionné légalement à Hong Kong. Les personnes qui diffusent un film non autorisé risquent une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans et une amende pouvant atteindre 115.000 euros.