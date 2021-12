McFly & Carlito, Pablo Andres... Qui ont été les chouchous des Belges sur YouTube en 2021 ?

Le duo flamand Céline & Michiel arrivent en tête des vidéos les plus populaires au Plat Pays cette année, avec sa parodie "Het VACCIN Lied ("Head & Heart" Parodie), tandis que le clip sur les gestes barrières "Je me souviens" des humoristes français McFly & Carlito se place juste derrière. Les Belges ont aussi laissé parler leur fibre artistique en apprenant des techniques de peinture avec le tutoriel "How to Draw a Couple Walking in the Rain / Red Acrylic Painting", de Jay Lee Schilderij (3e position).

Pablo Andres, en 7e position (plus de 550.000 vues), a quant à lui fait swinguer les fans du ballon rond avec son ode aux Diables Rouges durant l'Euro 2020. Durant le championnat européen, le match opposant la France à la Suisse a d'ailleurs passionné les foules sur la chaîne YouTube de RTBF Sports (9e, plus de 420.000 vues).

Au rayon musique, le jeune rappeur francophone Moha K et son clip "Vroum Vroum" remportent la palme du top 10 musical noir-jaune-rouge.

Deux autres artistes francophones, Soso Maness et Naps, complètent le podium. Le rappeur marseillais Alonzo, découvert au sein des Psy 4 de la rime, pointe à la cinquième position avec "La Seleçao", en featuring avec Jul et Naps. Outre Atlantique, ce sont les artistes The Weeknd ("Save your tears", 6e) et Lil Nas X (Montero - Call me by your name, 9e) qui ont séduit les Belges. Le top 10 s'achève sur la Mona Lisa de Booba.

D'après les chiffres partagés par le géant américain d'hébergement de vidéo, plus de 500 chaînes YouTube belges comptent plus de 100.000 abonnés.