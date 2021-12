Découvrez qui est la personnalité télé préférée des Français

TV-Magazine et Opinion Way ont révélé les 50 animateurs préférés des Français.

Les Français semblent avides d'immobilier. En effet, à en croire un sondage révélé par TV-Magazine en collaboration avec Opinion Way, la personnalité télé la plus appréciée dans l'Hexagone n'est autre que Stéphane Plaza, le célèbre agent immobilier à la présentation des émissions Maison à Vendre et Chasseurs d'Appart' diffusées sur M6. L'animateur originaire de la région parisienne se place en tête de ce classement pour la deuxième fois consécutive.

©Julien KNAUB/M6





Sur les deuxième et troisième marches du podium, on retrouve respectivement Jean-Luc Reichmann, à la présentation des Douze Coups de Midi (TF1), et Cyril Lignac, qui livre son expertise de chef dans diverses émissions culinaires sur M6 telles que Top Chef, Le Meilleur Pâtissier ou encore Cauchemar en cuisine.



Nagui, qui a trôné à la première place du classement durant de nombreuses années, se retrouve aujourd'hui quatrième, juste devant Julien Courbet et Stéphane Bern.



La journaliste Elise Lucet, à la présentation du magazine d'enquête Envoyé Spécial (France 2), se classe pour sa part 7e et est la première femme du top 10.



Le chef cuisinier Philippe Etchebest est quant à lui 8e, juste devant Karine Le Marchand (M6) et le présentateur phare du JT de France 2 Laurent Delahousse.