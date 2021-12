"Bonsoir et merci de m'accueillir chez vous" : Mariam Alard a présenté son premier JT sur La Une

Ce vendredi soir en allumant leur téléviseur, les fidèles de La Une ont découvert un nouveau visage, celui de Mariam Alard. Choisie pour remplacer Julie Morelle à la présentation des infos du week-end, la jeune femme a présenté son premier journal télévisé depuis le studio de Reyers. "Bonjour et bienvenue", démarre la journaliste avant d'envoyer les titres de l'édition.

C'est avec un style vestimentaire sobre mais aussi avec l'oeil jeune et pétillant que la nouvelle recrue du JT s'est présentée aux téléspectateurs. "Bonsoir et merci de m'accueillir chez vous", dit-elle une fois le sommaire passé. Le sujet avec lequel elle démarre le premier des (on l'espère) nombreux bulletins d'info qui l'attendent, est lié au Covid-19. "Restaurants et cafés, pourront-ils fermer plus tard en cette fin d'année?"

Le 10 novembre dernier, soit il y a tout juste un mois, Mariam Alard a été officiellement désignée comme étant la journaliste qui allait succéder à Julie Morelle - désormais aux commandes de Déclic sur La Trois et sur La Première - à la présentation des JT du week-end de la RTBF. Comme cette dernière, la Montoise présentera le journal du vendredi au dimanche en alternance avec Laurent Mathieu.

Diplômée de l'IHECS, Mariam Alard a intégré la RTBF il y a environ 7 ans et produit du contenu pour VivaCité et La Première mais également pour les réseaux sociaux du service public. Elle a aussi remporté la Belgodyssée en 2014.