La Casa de Papel: quand "Ça plane pour moi" s'invite dans une scène surréaliste, Plastic Bertrand réagit

Sur Netflix et en télévision, novembre illumine déjà les fictions de Noël

Rien ne vaut une fiction enchantée pour combattre la morosité. Les chaînes et plateformes l’ont bien compris qui ont déjà installé en vitrine leurs plus belles séries, fictions et films de Noël pour combattre la grisaille et faire naître la magie avant l’heure.