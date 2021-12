La photo des dîners clandestins dévoilée: TF1 a pris une décision radicale pour la finale de "Koh-Lanta, la légende" de ce soir

"Celui qui pensait remporter cette édition anniversaire étant mouillé dans plusieurs affaires de tricheries, impossible de prendre le moindre risque". Suite aux rumeurs de tricherie qui ont entâché cette saison anniversaire et "all stars", TF1 vient de décider que la grande finale des 20 ans ne serait pas diffusée en direct ce soir. Le Parisien dévoile les coulisses de ce final déjà culte.

Ce matin, le Parisien dévoile la décision qu'aurait prise la société de production de "Koh-Lanta", ALP, à la dernière minute. La finale ne devrait donc pas être diffusée en direct, comme chaque année. "Attendus à 16 heures à La Plaine-Saint-Denis, les treize membres du jury final et les deux finalistes ont finalement été convoqués en urgence à 10 heures", révèle aussi le quotidien français.



Avant de poursuivre avec ces propos. "Exit le direct, Adventure Line Productions (ndlr : la production de 'Koh-Lanta') a opté pour un tournage du plateau final enregistré. Celui qui pensait remporter cette édition anniversaire étant mouillé dans plusieurs affaires de tricheries, impossible de prendre le moindre risque." Au vu des propos du Parisien, tout porterait donc à croire que ce n'est pas Ugo qui gagnerait le jeu, vu qu'il a été blanchi dans l'histoire des tricheries... Mais donc Claude ou Laurent, qui auraient triché tous les deux (ou un des deux)? Des candidats, comme Coumba qui avait avoué que ces fameux "diners clandestins" existaient, hésite même à participer à cette finale.



Pour rappel, après l'histoire de tricherie autour de Teheiura, exclu du jeu, d'autres accusations reposent sur certains aventuriers qui se seraient rendus dans une pension familiale située à 15 minutes à pied des conseils de Denis Brogniart. Une photo aurait même été prise, donnant ainsi la preuve de l'identité du ou des tricheurs. Quant aux 100.000 euros promis au vainqueur, rien n'a été décidé, mais des rumeurs avancent que le chèque pourrait être donné à la fondation Bertrand-Kamal, candidat de l'édition 2020 tragiquement décédé d'un cancer durant la diffusion de sa saison.



Bref, ça va chauffer ce soir sur TF1 car c'est carrément l'avenir du jeu de survie phare de TF1 qui est en jeu. "Plus personne n'y croira si tout est prouvé", entend-on déjà dire des internautes.

Claude et Laurent sur la photo de la discorde

Selon le Parisien, la photo de triche a été capturée de nuit par "le téléphone portable de l'un des deux hôtes". Laquelle rend complètement coupable Laurent Maistret mais aussi Claude Dartois (qui ont tous deux jurés de ne pas avoir triché). "D'après nos informations, on y voit le vainqueur de l'édition 2014 attablé devant des assiettes bien garnies à l'extérieur d'un bungalow, en compagnie de Claude et de deux autres camarades de tricherie. Le cinquième participant officieux ayant déjà été éliminé", rapporte ainsi Le Parisien. Un cliché que Laurent Maistret aurait reçu par SMS et que la production a cherché à obtenir "par tous les moyens". Un candidat présent sur la photo assure qu'il s'agirait d'un "photomontage de Laurent où on le voit avec Teheiura et d'autres candidats devant des entrecôtes frites". Verdict ce soir sur TF1!