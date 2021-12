L'aventurier doit faire un choix entre Claude et Ugo.

Voici qui a gagné les poteaux et la personne qu'il a choisie pour se présenter devant le jury final

Le dénouement de Koh-Lanta: La Légende a pris place ce mardi soir sur TF1. Une finale à l'affiche exceptionnelle avec trois aventuriers emblématiques du programme sur les poteaux: Ugo, Claude et Laurent. Mais cette dernière ligne droite était également très attendue suite aux polémiques de tricherie dont la saison fait l'objet depuis quelques jours. Que se passera-t-il lors de cette dernière ligne droite? Est-ce qu'un aventurier sera sacré gagnant de Koh-Lanta: La Légende ou les votes du jury final ne seront-ils finalement pas comptabilisés?

L'épisode démarre avec une séquence émotion. Denis Brogniart rejoint les trois prétendants au titre sur le camp. "J'ai vraiment pris conscience de la vraie valeur des choses", déclare Laurent avant de fondre en larmes lorsque Denis évoque la disparition récente de sa mère. Le mannequin espère gagner une deuxième fois Koh-Lanta. De son côté, Claude, éternel second du programme, aimerait conjurer le sort et se félicite de ne jamais avoir vu son flambeau éteint par Denis Brogniart. "Koh-Lanta m'a apporté la certitude que je peux m'en sortir seul où que je sois. Le confort, c'est bien mais le confort de la famille, c'est mieux." Ugo revient, quant à lui, sur son parcours extraordinaire de phénix et rêve de ramener le trophée à son enfant.

Chaque aventurier s'installe sur un poteau. Leurs pieds sont disposés sur un rectangle de 20 centimètres sur 15. Après une heure d'épreuve, l'espace se réduit à un carré de 15 centimètres sur 15. Puis perd encore 5 centimètres pour ne permettre aux aventuriers de tenir que sur un petit rectangle de 15 centimètres sur 10. Claude est le premier à tomber des poteaux après 2 heures et 5 minutes d'épreuve. Tout se joue maintenant entre Laurent et Ugo. Les deux aventuriers ne sont pas aidés par la météo. Une véritable tempête s'abat sur le lieu de l'épreuve. Alors que l'espace se réduit encore à un carré de 10 centimètres sur 10, Ugo tombe à son tour. Laurent gagne donc les poteaux. L'aventurier qui a du mal à réaliser. "J'ai gagné les poteaux!!!!", s'exclame-t-il avant de lever les yeux au ciel pour remercier sa maman. "J'ai beaucoup appris de tous les aventuriers et de ces deux gars là", dit-il à Denis Brogniart.

"Qui part avec vous face au jury final?", lui demande alors Denis Brogniart. Sans hésiter, Laurent choisit de continuer l'aventure avec Claude. "Ces deux personnes, je les adore mais du début à la fin, j'ai fait beaucoup de chemin avec Claude. Un peu moins avec Ugo. Je ne pouvais pas faire ça", déclare Laurent pour expliquer son choix. "Ca me touche parce que ce n'est jamais évident de briser le rêve d'un des deux", répond alors Claude. "La gagne, je m'en fiche, Koh-Lanta, c'est un partage aussi." Eliminé, Ugo comprend la décision de Laurent. "Comme le dit à juste titre Claude, on gagne des aventures humaines en venant ici", dit-il. "J'ai plus que ce que j'étais venu chercher."

"On termine avec grâce et élégance", conclut Laurent qui parle d'une "fin légendaire".