Claude réagit à l'issue décevante de la finale de "Koh-Lanta: La Légende": "La tournure de cette quatrième aventure ne pouvait avoir d'autre fin"

La victoire de Koh-Lanta, Claude l'attend depuis quatre saisons. Eternel second mais aventurier redoutable aux performances inégalables, l'homme a toutefois vu le titre lui passer sous le nez au terme de cette saison All Stars. La majorité des aventuriers du jury final avait voté pour lui mais les accusations de tricherie dont lui et d'autres candidats ont fait l'objet ont poussé Adventure Line Productions, boîte de production de Koh-Lanta, à changer les règles du jeu. Aucun gagnant n'a finalement été désigné et les votes ont été invalidés. Les 100.000 euros promis au vainqueur ont été reversés au Fonds Pour Bertrand-Kamal afin de financer la recherche contre le cancer du pancréas, une maladie qui a emporté l'emblématique candidat de la saison Koh-Lanta: Les 4 Terres.

A peine l'annonce de la décision d'ALP diffusée, Claude s'est expliqué dans un long message posté sur les réseaux sociaux. "Ce soir, je ne suis ni triste ni déçu de ne pas avoir le titre ! Ma véritable victoire sur toutes ces aventures restera votre soutien, vos messages, vos sourires et nos échanges, écrit l'aventurier. Dans le contexte actuel de doutes, de méfiance, de médias qui se déchaînent sur moi depuis le premier jour, la tournure de cette 4eme aventure ne pouvait avoir d'autre fin. La vérité sur nos actes, vos croyances, je vous laisse vous les faire. Je ne participe pas à une aventure sportive et humaine pour la polémique , la lumière ou faire le buzz. Mes victoires personnelles je les ai eues : 2 enfants exceptionnels Andréa et Marceau, Virginie la femme que j'aime, un entourage sain. Concernant les challenges j'irai en chercher d'autres !"

Il tient ensuite à féliciter "tous les aventuriers de cette saison et plus particulièrement Ugo pour son parcours légendaire ainsi que Laurent pour ça bonne humeur à toutes épreuves." N'oubliez pas, Koh Lanta est un jeu, là dehors il y a la vrai vie, la vivre pleinement, à 100%, et avec passion", continue-t-il avant de remercier ceux qui l'ont soutenu pendant toutes ces années, d'annoncer préparer de nouvelles aventures et de dire à quel point il est "heureux que la somme des 100 000 euros soit reversée à l'association Bertrand Kamal." Toute cette histoire aboutit sur une bonne action et ce sera mon mot de la fin."

On l'a donc compris, pour Claude, Koh-Lanta, c'est bien fini. Une belle histoire qui se termine sur une malheureuse fausse note.