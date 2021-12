"Il était impossible de procéder autrement": Denis Brogniart sort du silence après la finale de Koh-Lanta

"Un immense merci pour vos messages très sympas à mon égard en revoyant les images de mes premiers Koh-Lanta !, a commencé par écrire Denis Brogniart, à l'issue de la grande et folle finale de Koh-Lanta: la légende d'hier soir, sur Twitter. Ça fait du bien en cette soirée très particulière. N'oublions jamais que ce n'est qu'un jeu."

"Quand c’est Tehe, on l’humilie, on en fait le seul coupable mais pour les autres on donne pas de nom"

Mais le célèbre animateur du jeu de TF1 a ensuite répondu aux critiques, parfois virulentes sur l'issue "particulière" du programme, sur Twitter. "Évidemment, je suis triste et déçu de ce dénouement dans Koh-Lanta, la légende. Mais il était impossible de procéder autrement compte tenu des manquements et des entorses au code d'honneur d'une petite partie des aventuriers."

Si son tweet a été apprécié des milliers de fois, d'autres internautes lui en veulent pour cette finale "hypocrite". "C'est horrible, long, pénible"; "Vous n'avez même pas assumé pour la triche et expliqué les choses. Juste quelque mots en 2 minutes. Ridicule"; "Quand c'est Tehe, on l'humilie ,on en fait le seul coupable mais pour les autres, on ne donne pas de nom"; "Donc vous ne donnez pas de noms mais il n' y a pas de vainqueur pour qu'on se doute bien que c'est Claude et Laurent les deux coupables ? Pas très malin hélas."

Bref, ces histoires de tricherie, malgré la réaction de Claude sur "la vérité de nos actes", semblent avoir bel et bien gâché cet anniversaire de Koh-Lanta.