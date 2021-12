Viva for Life : Clara Luciani fait une proposition étonnante aux animateurs

Les festivités de Viva For Life démarraient ce vendredi soir sur la Grand place de Tournai. Pour cette 9e édition, un nouveau trio d’animateurs a pris place dans le fameux cube de verre : Sara de Paduwa, Ophelie Fontana et Marco Leulier. Et ce pour rassembler un maximum d’argent pour lutter contre la pauvreté infantile.

Cette année, c'est Clara Luciani qui a été chargée de les enfermer dans ce lieu où ils resteront six jours et six nuits sans manger de nourriture solide et en enchaînant 144 heures d'animation radio. Avant d'ouvrir la porte, l'interprète de La grenade a souhaité adresser quelques mots au trio qui s'apprête à relever le défi. "Je trouve ça super courageux, commence-t-elle. Si jamais un jour vous en avez marre de manger de la nourriture liquide, que vous avez un peu le cafard, appelez-moi. J'aurai une petite chanson au téléphone, je vous encouragerai parce que je vous trouve super courageux." Une promesse qui n'est pas passée dans l'oreille d'un sourd. "De jour comme de nuit?", rétorque alors Ophelie Fontana avec humour.

C'est l'heure du décompte, les animateurs entrent dans le cube et saluent le public. Cinq, quatre, trois, deux, un : c'est parti ! Ophelie Fontana ouvre le bal en prenant l'antenne et demande, dans la foulée, les impressions de Marco Leulier, nouvelle recrue de la bande. "Je suis comme un fou, très content d'être avec vous et très excité de lancer ces 144 heures", déclare l'ancien animateur de NRJ et actuel voix de la matinale de Tipik.

Le 23 décembre prochain, dernier jour de l'opération, c'est Angèle qui sera chargée de délivrer les animateurs. L'interprète de Bruxelles, je t'aime montera également sur la scène de Viva for Life pour clôturer cette belle aventure.