Coumba sort de sa réserve: "Cette finale de Koh-Lanta, c'était une mascarade"

Il est écrit que l'on entendra encore longtemps parlé de Koh-Lanta : La légende… Dimanche, c'est Laurent Maistret qui a lâché ses vérités concernant l'émission et le fait qu'aucun vainqueur n'a été désigné. "Ma plus grande fierté n'est pas d'avoir gagné les poteaux et d'être allé jusqu'au bout. Elle est ailleurs. J'étais venu pour partager des émotions, pour m'éclater, pour rencontrer des gens, pour passer des moments inoubliables, pour répandre ma bonne humeur et pour tenter de faire oublier aux autres les difficultés". Et d'ajouter : "Pour le reste, à savoir ce que certains médias ont raconté, je le laisse de côté : il en faudra beaucoup plus pour m'arrêter."

Coumba, absente lors de l'enregistrement de la finale à Paris mardi dernier, est aussi sortie de sa réserve. Elle était souffrante avait dit Denis Brogniart. L'aventurière a précisé les choses dans un long live sur Instagram : "Ça a été tourné dans l'après-midi. Tout ça pour quoi ? Pour dire : 'Vous n'avez pas le droit de parler et si vous parlez, de toute façon ça va être coupé au montage.' Moi j'aime parler, m'expliquer, dire les choses. Vous avez voulu nous tenir la bouche… J'allais faire quoi là-bas ? Cette finale, c'était une mascarade ! Si ça avait été en direct, peut-être que mon corps n'aurait pas été malade ce soir-là." Elle explique avoir envoyé son certificat m'dical à la production. "Ca m'arrive même à moi d'être malade", a-t-elle insisté avec le sourire, répétant qu'elle voulait assiter à l'enregistrement du rendez-vous.

Interrogée sur l'identité de celui, celle ou ceux qui ont dénoncé les tricheries à la production, elle dit ne pas savoir de qui il s'agit. "Franchement, même aujourd'hui je ne sais pas. J'ai des soupçons sur deux personnes, sur trois parce qu'apparemment ils sont trois à avoir balancé, mais je ne sais pas. C'est entre eux et Dieu, ce n'est plus mon problème." En revanche, elle disculpe Teheiura comme Christelle l'a aussi été précédemment.

Interagissant avec une personne en direct, Coumba déplore également que cette affaire de triche - qui n'en est pas une à ses yeux - occulte les vraies exploits réalisés par les aventuriers pendant cette édition anniversaire. Elle a salué les preformances d'Ugo et rappelé que dans l'épreuve du cochon pendu, ils sont 7 à avoir battu le record. "Des records sont tombés et on n'en parle pas. Claude a remporté 22 victoires, Teheiura 17 ou 18... Il y a plein de performances que l'on devrait souligner plutôt que de regarder cette histoire de soi-disant triche."