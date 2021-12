Accueil Culture Médias & Séries La série qui bouscule l'image un peu trop sage de Sissi Classique des fêtes de fin d’année, “Sissi” revient transformée en 2021. Une saga en six épisodes bouscule l’image “proprette” de l’Impératrice immortalisée par Romy Schneider. TF1 promet “plus de passion, de modernité et de politique”, dès 21 h 05. Dominique Devenport, son interprète, nous en parle. ©BETAFILM Karin Tshidimba journaliste



À la voir si réservée, on imagine que la perspective de reprendre le rôle le plus emblématique de Romy Schneider a dû pas mal secouer la jeune comédienne suisse Dominique Devenport, qui faisait là ses débuts face caméra. "Je ne m'attendais pas à être choisie, reconnaît-elle, mais c'est aussi une question de chance et de type de comédiens recherchés. Surtout quand on veut...